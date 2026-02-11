Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có mưa

TPO - Sáng nay (11/2), không khí lạnh có cường độ yếu và lệch đông tăng cường xuống nước ta khiến miền Bắc có mưa nhỏ vào buổi sáng, từ chiều mưa giảm, trời tiếp tục rét. Từ ngày mai, nhiệt độ tăng nhanh, miền Bắc ấm đến Tết.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.

Dự báo ngày mai (12/2), nhiệt độ tăng nhanh, miền Bắc có chuỗi ngày ấm áp kéo dài đến Tết với hình thái thời tiết sáng và đêm trời rét, trưa chiều hửng nắng, ít mưa.

Miền Bắc có mưa nhỏ trong sáng nay (11/2).

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Dự báo từ mai, nhiệt độ tăng dần ở Thanh Hoá – Huế, trời ấm áp kéo dài đến khoảng mùng 4 Tết.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Bình Định cũ, Phú Yên cũ và Khánh Hòa cũ hôm nay có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Từ ngày mai đến Tết, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ giảm mưa, trời nắng gián đoạn.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, miền Đông có nơi trên 33 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.