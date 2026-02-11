Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Thêm 7km đường trục phía Nam Hà Nội được đưa vào khai thác

Anh Trọng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 10/2, TP Hà Nội thông xe, đưa vào khai thác thêm gần 7km tại dự án đường trục phía Nam Hà Nội. Với việc có thêm 7 km, đường trục phía Nam Hà Nội đã kéo dài từ khu vực Xa La (phường Hà Đông), đến địa phận xã Phượng Dực và Vân Đình (QL21), tạo thuận lợi đi lại, giảm ùn tắc cho quốc lộ 21.

Để phục vụ việc thông xe thêm 7km dự án, ngày 10/2 Sở Xây dựng thực hiện phương án phân luồng giao thông tại đây.

Theo đó, kể từ ngày 10/2, các phương tiện giao thông được phép lưu thông trên đoạn tuyến từ cuối phần đường hiện đang khai thác đến nút giao đường 428. Việc lưu thông được tổ chức theo hệ thống biển báo hiệu, sơn kẻ đường và đèn tín hiệu giao thông đã được lắp đặt đồng bộ trên toàn tuyến.

duongphianam.jpg
Đường trục phía Nam Hà Nội trong ngày thông xe thêm 7 km.

Đơn vị quản lý dự án có trách nhiệm rà soát, hoàn thiện và duy trì đầy đủ hệ thống bảo đảm an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. Trong đó, đặc biệt chú trọng hệ thống biển báo, vạch sơn, cọc tiêu, vật liệu phản quang và bảo đảm hệ thống chiếu sáng phục vụ phương tiện lưu thông ban đêm, nhất là tại các nút giao trọng điểm.

Việc đưa thêm gần 7km đường trục phía Nam vào khai thác không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân các xã Phượng Dực, Vân Đình và khu vực lân cận đi lại, giao thương, du xuân an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đường trục phía Nam Hà Nội được khởi công từ năm 2008, có tổng chiều dài 41,5 km, với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng. Tuyến đường có điểm đầu từ khu vực Phúc La – Kiến Hưng (phường Kiến Hưng), điểm cuối nối với quốc lộ 1A, đoạn phía dưới cầu Giẽ (xã Chuyên Mỹ, Hà Nội). Tuyến đường được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông phía Nam Thủ đô.

Anh Trọng
#thông xe #trục phía nam #sowr xây dựng

Xem thêm

Cùng chuyên mục