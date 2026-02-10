Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Nhìn từ trên cao không gian chợ hoa Tết trăm tuổi giữa phố cổ Hà Nội

Trường Phong - Duy Phạm - Tuấn An

TPO - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu vực phố Hàng Lược – Hàng Mã – Phùng Hưng, nét văn hóa chợ hoa truyền thống trăm năm giữa phố cổ Hà Nội lại được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm, mua sắm.

Video: Một góc không gian chợ hoa Hàng Lược nhìn từ trên cao.
tienphong-102chohoa.jpg
102chohangluoc6.jpg
tp-102chohoamoi.jpg
Chợ hoa Xuân truyền thống trên tuyến phố Hàng Lược - Phùng Hưng chính thức khai mạc từ ngày 6/2/2026. Đây là phiên chợ truyền thống – mỗi năm chỉ họp vào dịp Tết, có tuổi đời hơn 100 năm, lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo của người dân Thủ đô Hà Nội.
tienphong-102chohoa1.jpg
tienphong-102chohoa4.jpg
102chohoa10.jpg
Dù được gọi là Chợ hoa Hàng Lược, nhưng thực sự chợ hoa độc đáo này được bố trí quanh các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Rươi, Hàng Khoai. Chợ hoa vẫn có các gian hàng buôn bán các loại hoa, như hoa đào, quất, tuyết mai...
tp-cho-hoa-hang-luoc-anh-43.jpg
tp-cho-hoa-hang-luoc-anh-49.jpg
tp-cho-hoa-hang-luoc-25.jpg
tp-cho-hoa-hang-luoc-46.jpg
Chợ hoa cũng bố trí những gian hàng kinh doanh những loại hoa đắt tiền như hoa lan phục vụ nhu cầu của người dân Thủ đô.
tp-cho-hoa-hang-luoc-60.jpg
tp-cho-hoa-hang-luoc-62.jpg
tp-cho-hoa-hang-luoc-63.jpg
tp-cho-hoa-hang-luoc-1.jpg
Chợ hoa cũng có các gian hàng với nhiều mặt hàng liên quan đến hình ảnh con ngựa phù hợp với năm Bính Ngọ 2026 và không gian trải nghiệm trò chơi cờ cá ngựa.
tienphong-102chohoa8.jpg
tp-102chohangluoc1.jpg
tp-102chohangluoc3.jpg
tp-cho-hoa-hang-luoc-70.jpg
Đồ trang trí Tết bán trên phố Hàng Mã, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, mua bán, trải nghiệm.

Theo thông tin từ UBND phường Hoàn Kiếm, chợ hoa Hàng Lược được hình thành từ những năm đầu thế kỷ XX. Trước khi gắn tên với Hàng Lược, việc mua bán hoa Tết diễn ra ở khu phố Hàng Đường. Đến những năm 1940, do nhu cầu của người dân Thủ đô tăng cao, chợ hoa ở khu vực phố Hàng Lược mới đông đúc, nhộn nhịp hơn. Trải qua hơn một thế kỷ, qua bao biến thiên, thăng trầm, nhưng Chợ hoa Hàng Lược vẫn là một “thương hiệu” mang giá trị văn hoá lớn ở Thủ đô. Đây không chỉ đơn thuần là nơi mua bán các loại hoa mỗi khi Tết đến xuân về, mà còn trở thành một địa chỉ văn hoá để người dân Hà Nội tìm lại không khí Tết xưa ở Thủ đô.

Trường Phong - Duy Phạm - Tuấn An
#Hà Nội #Phố cổ Hà Nội #Chợ hoa Hàng Lược #Chợ hoa xuân Hàng Lược

Xem thêm

Cùng chuyên mục