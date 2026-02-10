Nhìn từ trên cao không gian chợ hoa Tết trăm tuổi giữa phố cổ Hà Nội

Theo thông tin từ UBND phường Hoàn Kiếm, chợ hoa Hàng Lược được hình thành từ những năm đầu thế kỷ XX. Trước khi gắn tên với Hàng Lược, việc mua bán hoa Tết diễn ra ở khu phố Hàng Đường. Đến những năm 1940, do nhu cầu của người dân Thủ đô tăng cao, chợ hoa ở khu vực phố Hàng Lược mới đông đúc, nhộn nhịp hơn. Trải qua hơn một thế kỷ, qua bao biến thiên, thăng trầm, nhưng Chợ hoa Hàng Lược vẫn là một “thương hiệu” mang giá trị văn hoá lớn ở Thủ đô. Đây không chỉ đơn thuần là nơi mua bán các loại hoa mỗi khi Tết đến xuân về, mà còn trở thành một địa chỉ văn hoá để người dân Hà Nội tìm lại không khí Tết xưa ở Thủ đô.