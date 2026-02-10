Nhìn từ trên cao không gian chợ hoa Tết trăm tuổi giữa phố cổ Hà Nội

TPO - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu vực phố Hàng Lược – Hàng Mã – Phùng Hưng, nét văn hóa chợ hoa truyền thống trăm năm giữa phố cổ Hà Nội lại được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm, mua sắm.
Chợ hoa Xuân truyền thống trên tuyến phố Hàng Lược - Phùng Hưng chính thức khai mạc từ ngày 6/2/2026. Đây là phiên chợ truyền thống – mỗi năm chỉ họp vào dịp Tết, có tuổi đời hơn 100 năm, lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo của người dân Thủ đô Hà Nội.
Dù được gọi là Chợ hoa Hàng Lược, nhưng thực sự chợ hoa độc đáo này được bố trí quanh các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Rươi, Hàng Khoai. Chợ hoa vẫn có các gian hàng buôn bán các loại hoa, như hoa đào, quất, tuyết mai...
Chợ hoa cũng bố trí những gian hàng kinh doanh những loại hoa đắt tiền như hoa lan phục vụ nhu cầu của người dân Thủ đô.
Chợ hoa cũng có các gian hàng với nhiều mặt hàng liên quan đến hình ảnh con ngựa phù hợp với năm Bính Ngọ 2026 và không gian trải nghiệm trò chơi cờ cá ngựa.
Đồ trang trí Tết bán trên phố Hàng Mã, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, mua bán, trải nghiệm.
Theo thông tin từ UBND phường Hoàn Kiếm, chợ hoa Hàng Lược được hình thành từ những năm đầu thế kỷ XX. Trước khi gắn tên với Hàng Lược, việc mua bán hoa Tết diễn ra ở khu phố Hàng Đường. Đến những năm 1940, do nhu cầu của người dân Thủ đô tăng cao, chợ hoa ở khu vực phố Hàng Lược mới đông đúc, nhộn nhịp hơn. Trải qua hơn một thế kỷ, qua bao biến thiên, thăng trầm, nhưng Chợ hoa Hàng Lược vẫn là một “thương hiệu” mang giá trị văn hoá lớn ở Thủ đô. Đây không chỉ đơn thuần là nơi mua bán các loại hoa mỗi khi Tết đến xuân về, mà còn trở thành một địa chỉ văn hoá để người dân Hà Nội tìm lại không khí Tết xưa ở Thủ đô.