Người Hà Nội tất bật sắm lễ cúng tiễn ông Công, ông Táo

TPO - Sáng 10/2 (23 tháng Chạp), "thủ phủ" đồ cúng Hàng Bè, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội nhộn nhịp từ tờ mờ sáng. Giữa không khí hối hả, người dân nườm nượp đổ về chọn mua gà ngậm hoa hồng, cá chép, hàng mã... để tiễn Táo quân về trời.