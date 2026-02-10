Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Người Hà Nội tất bật sắm lễ cúng tiễn ông Công, ông Táo

Đức Nguyễn

TPO - Sáng 10/2 (23 tháng Chạp), "thủ phủ" đồ cúng Hàng Bè, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội nhộn nhịp từ tờ mờ sáng. Giữa không khí hối hả, người dân nườm nượp đổ về chọn mua gà ngậm hoa hồng, cá chép, hàng mã... để tiễn Táo quân về trời.

VIDEO: Người Hà Nội dậy từ tờ mờ sáng, tất bật sắm lễ cúng tiễn ông Công, ông Táo.
tp-baotienphong-312.jpg
Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm 10/2 (23 tháng Chạp), chợ Hàng Bè đã đông đúc người dân đến mua gà, xôi và nhiều lễ vật khác để chuẩn bị mâm cúng ông Công, ông Táo.
tp-baotienphong-306.jpg
tp-baotienphong-282.jpg
tp-baotienphong-285.jpg
Gà luộc ngậm hoa hồng là mặt hàng bán chạy nhất, giá dao động từ 500.000 đồng/con.
tp-baotienphong-318.jpg
Người giao hàng hoạt động hết công suất phục vụ các đơn đặt gà online.
tp-baotienphong-304.jpg
tp-baotienphong-305.jpg
Các loại xôi cúng như xôi gấc, xôi đỗ có giá từ 30.000 – 50.000 đồng/đĩa; bánh chưng, giò cũng được bày bán đa dạng, phục vụ nhu cầu sắm lễ của người dân.
tp-baotienphong-314.jpg
Cô Hoàng Phương Lan (tiểu thương chợ Hàng Bè) cho biết, từ khoảng chiều hôm qua, nhu cầu mua xôi, giò, bánh chưng phục vụ lễ cúng ngày 23 tháng Chạp tăng mạnh. “Tối qua tôi phải chuẩn bị hàng xuyên đêm để kịp bán cho khách từ sáng sớm”, cô Lan chia sẻ.
tp-baotienphong-295.jpg
tp-baotienphong-311.jpg
Cá chép đỏ không thể thiếu trong phong tục cúng ông Công, ông Táo. Giá cá chép đỏ với đủ loại kích cỡ, được bán với mức giá 50.000 - 100.000 đồng/3 con.
tp-baotienphong-300.jpg
Anh Toàn (phường Đống Đa, Hà Nội) cho biết, ngay từ 5h sáng anh đã dậy và ra chợ để mua sắm lễ cúng tiễn ông Công, ông Táo. Theo anh Toàn, mâm lễ năm nay được gia đình chuẩn bị khá đầy đủ, gồm hàng mã, gà luộc, xôi, cá chép vàng cùng hoa quả và hương đèn. “Hôm nay tôi mua tất cả hết khoảng 3 triệu đồng, năm nào gia đình tôi cũng sắm sửa như vậy để lễ cúng được chu đáo”, anh Toàn chia sẻ.
tp-baotienphong-302.jpg
tp-baotienphong-324.jpg
tp-baotienphong-309.jpg
Người dân tất bật mua sắm hàng mã để chuẩn bị lễ cúng ông Công, ông Táo.
tp-baotienphong-319.jpg
Hoa tươi trong dịp này tăng nhẹ so với ngày thường.
tp-baotienphong-310.jpg
tp-baotienphong-315.jpg
Ghi nhận tại các chợ dân sinh, đồ cúng làm sẵn, hoa quả... cũng được người dân mua sắm nhiều, góp phần tạo nên không khí nhộn nhịp trong ngày 23 tháng Chạp.
tp-baotienphong-321.jpg
Sau khi hoàn tất lễ cúng, nhiều gia đình ở khu phố cổ tiến hành đốt vàng mã, hóa vàng theo phong tục.
Đức Nguyễn
#Ông Công #Ông Táo #Lễ hội #Hà Nội #Phong tục #lễ cúng ông công ông táo #gà ngậm hoa hồng

