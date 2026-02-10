Người Hà Nội tất bật sắm lễ cúng tiễn ông Công, ông Táo

TPO - Sáng 10/2 (23 tháng Chạp), "thủ phủ" đồ cúng Hàng Bè, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội nhộn nhịp từ tờ mờ sáng. Giữa không khí hối hả, người dân nườm nượp đổ về chọn mua gà ngậm hoa hồng, cá chép, hàng mã... để tiễn Táo quân về trời.
Gà luộc ngậm hoa hồng là mặt hàng bán chạy nhất, giá dao động từ 500.000 đồng/con.
Các loại xôi cúng như xôi gấc, xôi đỗ có giá từ 30.000 – 50.000 đồng/đĩa; bánh chưng, giò cũng được bày bán đa dạng, phục vụ nhu cầu sắm lễ của người dân.
Cá chép đỏ không thể thiếu trong phong tục cúng ông Công, ông Táo. Giá cá chép đỏ với đủ loại kích cỡ, được bán với mức giá 50.000 - 100.000 đồng/3 con.
Người dân tất bật mua sắm hàng mã để chuẩn bị lễ cúng ông Công, ông Táo.
Ghi nhận tại các chợ dân sinh, đồ cúng làm sẵn, hoa quả... cũng được người dân mua sắm nhiều, góp phần tạo nên không khí nhộn nhịp trong ngày 23 tháng Chạp.