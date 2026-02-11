Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Choáng ngợp siêu phẩm mai vàng 800 triệu đồng ở Hà Nội

Trọng Tài
TPO - Tựa như một con thuyền chở sắc xuân, tác phẩm "Vạn lộc nghinh xuân" gồm 19 gốc mai vàng rực rỡ ngự trên thân gỗ sao đen nguyên khối dài hơn 4 m. Sự kết hợp độc bản giữa sắc hoa vàng và nét trầm mặc của gỗ lũa khiến tác phẩm này được chủ nhân rao với giá 799 triệu đồng.

Choáng ngợp siêu phẩm mai vàng “Vạn lộc nghinh xuân” giá 799 triệu đồng chưng Tết Bính Ngọ 2026.
m2.jpg

Cận Tết Bính Ngọ 2026, thị trường cây cảnh Hà Nội bước vào đợt cao điểm. Dọc các tuyến phố Lạc Long Quân, Lê Văn Lương hay khu vực Mỹ Đình, hoa và cây cảnh ngập tràn với mức giá đa dạng, từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

tp-m23.jpg

Tại khu vực Mỹ Đình, tác phẩm Vạn lộc nghinh xuân đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới chơi cây nhờ vẻ đẹp khác biệt, hiếm thấy trong mùa Tết năm nay.

tp-m32.jpg
tp-mai.jpg
tp-m14.jpg

Đây là tổ hợp gồm 19 cây mai vàng được trồng khéo léo trên thân gỗ sao đen dài hơn 4 m, tạo hình như con thuyền độc mộc chở sắc xuân.

tp-m7.jpg
tp-m5.jpg
tp-m3.jpg

Anh Mai Đình Dũng - chủ nhân tác phẩm cho biết 19 gốc mai được tuyển chọn khắt khe từ thủ phủ mai vàng Bình Định. Để đảm bảo hoa nở đúng dịp và thế dáng đạt chuẩn, toàn bộ số cây này được đưa vào miền Nam chăm sóc, uốn nắn kỹ lưỡng suốt nhiều tuần trước khi quay ra Bắc phục vụ thị trường Tết.

tp-m156.jpg
tp-m18.jpg

Điểm độc đáo của Vạn lộc nghinh xuân là toàn bộ cây được trồng trực tiếp trên thân gỗ sao đen đã qua xử lý. Phần lõi gỗ đóng vai trò như bệ đỡ chứa đất và phân hữu cơ, giúp cây sinh trưởng tốt mà không cần đến chậu hay khay đỡ thông thường.

tp-m9.jpg
tp-m4.jpg
tp-m3.jpg

Lớp rêu phong tự nhiên phủ trên thân gỗ sao đen tạo nên vẻ trầm mặc, cổ kính.

tp-m90.jpg
tp-m37.jpg
tp-m36.jpg

Chủ nhân tác phẩm cho biết mỗi cây mai trong “Vạn lộc nghinh xuân” có tuổi đời từ 5 đến 10 năm.

tp-m87.jpg

Với mức giá gần 800 triệu đồng, con thuyền chở 19 gốc mai vàng hứa hẹn là một trong những dấu ấn đặc sắc trong thị trường hoa, cây cảnh dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Trọng Tài
#mai vàng #Vạn lộc nghinh xuân #Tết Bính Ngọ #cây cảnh #hoa mai

