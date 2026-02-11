Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Biển người đổ về các 'phố thời trang' Hà Nội mua sắm đến tận khuya

Đức Nguyễn

TPO - Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, các “thủ phủ” thời trang tại Hà Nội đồng loạt lên đèn, đón dòng người đổ về mua sắm. Không khí sôi động bao trùm nhiều tuyến phố khi người dân hối hả chọn lựa trang phục để diện trong dịp đầu năm mới.

VIDEO: Các phố thời trang Hà Nội 'thất thủ' dịp cận Tết.
tp-baotienphong-395.jpg
Chỉ còn 5 ngày đến Tết Nguyên đán 2026, các “thủ phủ” thời trang Hà Nội chính thức bước vào cao điểm mua sắm. Ghi nhận tại phố Chùa Bộc (quận Đống Đa), dòng người chen chân ken đặc từ sáng đến đêm, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp những ngày cuối năm.
tp-baotienphong-401.jpg
Dịp này, các cửa hàng thời trang đồng loạt tung ra nhiều chương trình khuyến mãi với mẫu mã đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua sắm từ bình dân đến cao cấp.
tp-baotienphong-414-8656.jpg
tp-baotienphong-407.jpg
Bên trong nhiều cửa hàng, không gian luôn trong tình trạng quá tải khi khách chen chân giữa các sạp hàng, kiên nhẫn lựa chọn và xếp hàng dài chờ thử đồ.
tp-baotienphong-411.jpg
Bên cạnh các dòng thời trang hiện đại, áo dài truyền thống vẫn là lựa chọn của nhiều chị em để diện trong những ngày đầu năm mới.
tp-baotienphong-408.jpg
Bạn Ngọc Tú (sinh viên, quê Ninh Bình) cho biết, do tối 26 tháng Chạp sẽ về quê nên đã tranh thủ đi mua sắm đồ Tết sớm. Tú chia sẻ: “Hôm nay đi cửa hàng nào cũng đông kín. Mình mang 2 triệu đồng và mua được hai bộ đồ cùng một chiếc váy diện Tết, cũng khá ưng ý”.
tp-baotienphong-397.jpg
Chị Khánh Ly (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, dù đã đặt mua quần áo Tết qua các sàn thương mại điện tử, song thời điểm này hàng giao chậm, khó về kịp trước Tết nên chị quyết định đến các phố thời trang để mua trực tiếp cho yên tâm.
tp-baotienphong-417.jpg
tp-baotienphong-387.jpg
Các tuyến phố Nguyễn Trãi, Cầu Giấy cũng rơi vào tình trạng nhộn nhịp tương tự khi dòng người tất bật mua sắm Tết. Các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm thuộc phân khúc trung và cao cấp năm nay nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo khách hàng.
tp-baotienphong-396.jpg
Từng tốp khách nườm nượp ra vào, các cửa hàng thời trang luôn trong tình trạng "không còn chỗ trống". Không khí mua sắm hối hả kéo dài xuyên màn đêm khi dòng người vẫn kiên nhẫn chen chân lựa đồ dù đã muộn.
tp-baotienphong-392.jpg
Không chỉ các phố chuyên hàng thời trang, khu chợ sinh viên Phùng Khoang, chợ Nhà Xanh cũng rơi vào tình trạng "thất thủ". Dòng người đổ về mua sắm đồ Tết giá rẻ đông đến mức ken đặc, nhiều thời điểm khu chợ gần như không còn lối đi.
Đức Nguyễn
