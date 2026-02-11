Biển người đổ về các 'phố thời trang' Hà Nội mua sắm đến tận khuya

TPO - Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, các “thủ phủ” thời trang tại Hà Nội đồng loạt lên đèn, đón dòng người đổ về mua sắm. Không khí sôi động bao trùm nhiều tuyến phố khi người dân hối hả chọn lựa trang phục để diện trong dịp đầu năm mới.
Bên trong nhiều cửa hàng, không gian luôn trong tình trạng quá tải khi khách chen chân giữa các sạp hàng, kiên nhẫn lựa chọn và xếp hàng dài chờ thử đồ.
Các tuyến phố Nguyễn Trãi, Cầu Giấy cũng rơi vào tình trạng nhộn nhịp tương tự khi dòng người tất bật mua sắm Tết. Các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm thuộc phân khúc trung và cao cấp năm nay nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo khách hàng.