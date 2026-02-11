Biển người đổ về các 'phố thời trang' Hà Nội mua sắm đến tận khuya

TPO - Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, các “thủ phủ” thời trang tại Hà Nội đồng loạt lên đèn, đón dòng người đổ về mua sắm. Không khí sôi động bao trùm nhiều tuyến phố khi người dân hối hả chọn lựa trang phục để diện trong dịp đầu năm mới.