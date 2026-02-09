Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Người Hà Nội đội mưa rét lên Sơn La 'săn' đào cổ chơi Tết

Trọng Tài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cận Tết Nguyên đán, nhu cầu chơi đào rừng tăng cao khiến nhiều người lặn lội lên tận Sơn La săn tìm những gốc đào dáng đẹp, độc lạ đưa về Hà Nội. Không chỉ chằng buộc lên nóc xe cá nhân hay xe bán tải, nhiều gia đình còn thuê cả xe bồn để vận chuyển, chấp nhận chi phí lên tới hàng triệu đồng nhằm kịp trưng Tết.

Bất chấp mưa rét, người dân đổ xô lên Sơn La 'săn' đào cổ thụ về Thủ đô đón Tết.
d22.jpg

Bất chấp mưa rét, nhiều người vượt hàng trăm km lên Sơn La săn đào cổ thụ, đưa về Thủ đô chơi Tết, tạo nên cảnh mua bán nhộn nhịp dọc đường quốc lộ 6.

tp-d66.jpg
p-d14.jpg
tp-d19.jpg

Năm nay là năm nhuận nên đào có xu hướng nở sớm, song thời tiết khá thuận lợi. Nhiều vùng vẫn cho hoa nở đều, màu sắc tươi, dáng tự nhiên. Đáng chú ý, xu hướng chơi cành đào trĩu quả đang được nhiều người sành chơi săn tìm.

tp-d6.jpg
tp-d4.jpg
tp-d59.jpg

Những gốc đào phủ kín rêu xanh, tạo hình trên thân gỗ lũa như tác phẩm điêu khắc giữa đại ngàn thu hút sự chú ý của người sành chơi. Mỗi gốc là một dáng thế độc bản, cây trực uy nghi, cây huyền mềm mại, hay những thân lũa kỳ thú đầy phá cách. Sự hòa quyện giữa vẻ tự nhiên của núi rừng và bàn tay chăm chút, tỉa dăm, đắp rêu của người chơi đã làm nên giá trị đắt đỏ cho những gốc đào này có giá từ vài triệu đến cả hơn chục triệu đồng.

tp-d45.jpg
tp-d25.jpg
tp-d47.jpg

Để có nguồn đào chất lượng, các lái buôn phải thu mua từ nhiều địa bàn, dựng lều, đốt lửa bán giữa trời rét. Giá đào rừng năm nay dao động lớn: Cành nhỏ từ 400.000 đồng đến 5 triệu đồng; cành đẹp, dáng độc, hoa dày có thể lên tới hàng chục triệu đồng.

tp-d20.jpg
tp-d30.jpg
tp-d16.jpg

Dù mưa rét buốt xuống tới 10 độ C, người mua lẫn người bán vẫn hối hả chằng buộc để kịp vận chuyển những cành đào cổ thụ về trưng Tết.

tp-d11.jpg
tp-d10.jpg
tp-d15.jpg

Bên cạnh đoàn xe máy của đồng bào dân tộc Mông chở đào đi bán dọc hai bên đường thì chiều đi từ Hà Nội lên dòng các xe con, xe ô tô bán tải cũng nối đuôi nhau dừng bên đường xem và mua đào khá đông. Rất nhiều xe bán tải chất đống cành đào rừng được du khách mua chở về chơi Tết.

tp-d556.jpg
tp-d56789.jpg
tp-d889.jpg

Ngoài việc chằng buộc lên nóc xe cá nhân, xe bán tải, có gia đình còn thuê cả xe bồn để vận chuyển, chấp nhận chi phí lên tới hàng triệu đồng để kịp trưng Tết.

Trọng Tài
#đào cổ thụ #Sơn La #Tết Nguyên Đán #chợ đào #vận chuyển đào #đào rừng #đào độc đáo

Xem thêm

Cùng chuyên mục