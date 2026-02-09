Người Hà Nội đội mưa rét lên Sơn La 'săn' đào cổ chơi Tết

TPO - Cận Tết Nguyên đán, nhu cầu chơi đào rừng tăng cao khiến nhiều người lặn lội lên tận Sơn La săn tìm những gốc đào dáng đẹp, độc lạ đưa về Hà Nội. Không chỉ chằng buộc lên nóc xe cá nhân hay xe bán tải, nhiều gia đình còn thuê cả xe bồn để vận chuyển, chấp nhận chi phí lên tới hàng triệu đồng nhằm kịp trưng Tết.

Bất chấp mưa rét, người dân đổ xô lên Sơn La 'săn' đào cổ thụ về Thủ đô đón Tết.

Bất chấp mưa rét, nhiều người vượt hàng trăm km lên Sơn La săn đào cổ thụ, đưa về Thủ đô chơi Tết, tạo nên cảnh mua bán nhộn nhịp dọc đường quốc lộ 6.

Năm nay là năm nhuận nên đào có xu hướng nở sớm, song thời tiết khá thuận lợi. Nhiều vùng vẫn cho hoa nở đều, màu sắc tươi, dáng tự nhiên. Đáng chú ý, xu hướng chơi cành đào trĩu quả đang được nhiều người sành chơi săn tìm.

Những gốc đào phủ kín rêu xanh, tạo hình trên thân gỗ lũa như tác phẩm điêu khắc giữa đại ngàn thu hút sự chú ý của người sành chơi. Mỗi gốc là một dáng thế độc bản, cây trực uy nghi, cây huyền mềm mại, hay những thân lũa kỳ thú đầy phá cách. Sự hòa quyện giữa vẻ tự nhiên của núi rừng và bàn tay chăm chút, tỉa dăm, đắp rêu của người chơi đã làm nên giá trị đắt đỏ cho những gốc đào này có giá từ vài triệu đến cả hơn chục triệu đồng.



Để có nguồn đào chất lượng, các lái buôn phải thu mua từ nhiều địa bàn, dựng lều, đốt lửa bán giữa trời rét. Giá đào rừng năm nay dao động lớn: Cành nhỏ từ 400.000 đồng đến 5 triệu đồng; cành đẹp, dáng độc, hoa dày có thể lên tới hàng chục triệu đồng.



Dù mưa rét buốt xuống tới 10 độ C, người mua lẫn người bán vẫn hối hả chằng buộc để kịp vận chuyển những cành đào cổ thụ về trưng Tết.

Bên cạnh đoàn xe máy của đồng bào dân tộc Mông chở đào đi bán dọc hai bên đường thì chiều đi từ Hà Nội lên dòng các xe con, xe ô tô bán tải cũng nối đuôi nhau dừng bên đường xem và mua đào khá đông. Rất nhiều xe bán tải chất đống cành đào rừng được du khách mua chở về chơi Tết.

Ngoài việc chằng buộc lên nóc xe cá nhân, xe bán tải, có gia đình còn thuê cả xe bồn để vận chuyển, chấp nhận chi phí lên tới hàng triệu đồng để kịp trưng Tết.