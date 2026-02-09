Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sắp 'trao tay' máy bay Boeing 787 Dreamliner phiên bản mới

Hồng Nhung

TPO - Boeing cho biết dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao các máy bay 787-9 và 787-10 Dreamliner phiên bản cải tiến cho các hãng hàng không trong nửa đầu năm nay. Những nâng cấp mới được kỳ vọng sẽ giúp máy bay bay xa hơn hoặc gia tăng đáng kể năng lực vận chuyển hàng hóa, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác cho khách hàng.

Theo ông Darren Hulst - Phó Chủ tịch phụ trách tiếp thị thương mại của Boeing, việc nâng giới hạn trọng lượng cất cánh tối đa đối với các dòng máy bay thân rộng này cho phép các hãng hàng không có thể mở rộng tầm bay thêm khoảng 643 km hoặc chở thêm từ 5 đến 6 tấn hàng hóa.

Phát biểu với báo giới bên lề Triển lãm Hàng không Singapore, ông Hulst cho biết các máy bay 787 Dreamliner cải tiến hiện đã nằm trong dây chuyền sản xuất và đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục chứng nhận. "Chúng tôi kỳ vọng việc bàn giao các máy bay này sẽ bắt đầu trong nửa đầu năm nay", ông Hulst nói.

iqnhjwpaxvoizk73beg54c5d7e-11zon.jpg
Boeing cho biết hãng dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao các máy bay 787-9 và 787-10 Dreamliner phiên bản cải tiến cho các hãng hàng không trong nửa đầu năm nay.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Boeing cũng cho biết hãng dự kiến mẫu máy bay thân rộng cỡ lớn 777X sẽ được cấp chứng nhận trong nửa cuối năm nay. Tuy nhiên, thời điểm chính thức đưa 777X vào khai thác thương mại có thể sẽ rơi vào năm sau, tùy thuộc vào kế hoạch tiếp nhận máy bay và các quy trình triển khai của từng khách hàng.

“Khi nói đến sự khác biệt giữa thời điểm được chứng nhận và thời điểm đi vào khai thác, điều này phần lớn phụ thuộc vào khách hàng, từ lúc họ nhận máy bay cho đến khi hoàn tất các bước cần thiết để đưa máy bay vào hoạt động tạo doanh thu”, ông Hulst nhấn mạnh.

Trước đó, hãng tin Reuters đưa tin Boeing dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên của một chiếc 777X sản xuất hoàn chỉnh vào tháng 4 tới. Đây được xem là dấu hiệu tiến triển quan trọng đối với chương trình 777X, dòng máy bay mới đã bị chậm tiến độ trong thời gian dài.

Hồng Nhung
Reuters
