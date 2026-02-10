'Áo xanh' cùng AI tiếp sức Táo quân, giữ sạch môi trường

TPO - Trong dịp Tết ông Công ông Táo, hàng chục đoàn viên, thanh niên phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã đồng loạt ra quân tại khu vực ven hồ, vừa hướng dẫn người dân thả cá đúng cách, vừa thu gom rác thải nhựa với thông điệp: "Thả cá, không thả túi nilon".

Là địa bàn trung tâm của Thủ đô, khu vực hồ Hoàn Kiếm luôn là điểm nóng thu hút đông đảo người dân đến thực hiện nghi thức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời. Để giữ gìn cảnh quan và môi trường nước trong dịp này, hoạt động tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon” đã trở thành việc làm thường niên của Đoàn Thanh niên phường Hoàn Kiếm vào ngày 22 và 23 tháng Chạp.

Năm nay, Đoàn phường đã huy động lực lượng xung kích gồm 50 – 60 đoàn viên, thanh niên và tình nguyện viên tham gia. Các bạn trẻ chia thành nhiều nhóm nhỏ, chốt trực tại 3 điểm ven hồ Hoàn Kiếm – nơi người dân thường tập trung thả cá. Tại đây, các tình nguyện viên trực tiếp hướng dẫn người dân thả cá nhẹ nhàng, đúng cách, đồng thời nhanh chóng thu gom túi nilon, hộp đựng và phát tờ rơi tuyên truyền.

Đoàn viên thanh niên phường hỗ trợ người dân thả cá dịp Tết ông Công ông Táo. Ảnh: CTV

Anh Đặng Thanh Tú – Bí thư Đoàn phường Hoàn Kiếm cho biết, mục đích lớn nhất của hoạt động là nâng cao ý thức cộng đồng giữa thời điểm giao thoa của các lễ hội truyền thống. Việc thả cá mang ý nghĩa tâm linh tốt đẹp, tuy nhiên thói quen thả luôn cả túi nilon hay hộp nhựa xuống nước của một bộ phận người dân đã vô tình gây ô nhiễm, ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái.

"Thông qua hoạt động, chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống phải đi đôi với lối sống văn minh, thân thiện với môi trường, đặc biệt là tại địa bàn 'trái tim' của Thủ đô", anh Tú nói.

Bí thư Đoàn phường Hoàn Kiếm cho biết thêm, để thông điệp chạm đến gần hơn với giới trẻ, năm nay Đoàn phường Hoàn Kiếm đã có sự đổi mới sáng tạo trong cách thức truyền thông. Thay vì chỉ tuyên truyền miệng, đơn vị đã triển khai ý tưởng xây dựng các clip tuyên truyền bằng công nghệ AI.

Việc ứng dụng AI giúp các nội dung trở nên sinh động, ngắn gọn và dễ dàng viral trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo... Qua đó, thông điệp “Thả cá – đừng thả nilon” không chỉ gói gọn trong địa bàn phường mà đã lan tỏa rộng rãi tới cộng đồng mạng.

Đoàn Thanh niên phường Hoàn Kiếm thực hiện clip tuyên truyền “Thả cá – Không thả túi nilon”.

Được biết, chuỗi hoạt động của tuổi trẻ Hoàn Kiếm sẽ không dừng lại ở ngày ông Công ông Táo. Từ nay đến Tết Nguyên đán, Đoàn phường sẽ tiếp tục ra quân tổng vệ sinh môi trường, làm sạch các tuyến phố và khu vực công cộng. Bên cạnh đó, chương trình tình nguyện “Xuân yêu thương” cũng sẽ được tổ chức để thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình khó khăn, người già neo đơn và thiếu nhi trên địa bàn.

Cùng với tuổi trẻ Hoàn Kiếm, Đoàn Thanh niên phường Láng, Tây Hồ… đã triển khai hoạt động bảo vệ môi trường, tuyên truyền nhắc nhở người dân thả cá, không thả túi nilon. Các tình nguyện viên bên cạnh hỗ trợ người dân thả cá, còn tham gia thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh khu vực quanh điểm hồ góp phần giữ gìn cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

Đoàn viên, thanh niên phường Láng tuyên truyền, dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: FBĐP