Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

'Áo xanh' cùng AI tiếp sức Táo quân, giữ sạch môi trường

Xuân Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong dịp Tết ông Công ông Táo, hàng chục đoàn viên, thanh niên phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã đồng loạt ra quân tại khu vực ven hồ, vừa hướng dẫn người dân thả cá đúng cách, vừa thu gom rác thải nhựa với thông điệp: "Thả cá, không thả túi nilon".

Là địa bàn trung tâm của Thủ đô, khu vực hồ Hoàn Kiếm luôn là điểm nóng thu hút đông đảo người dân đến thực hiện nghi thức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời. Để giữ gìn cảnh quan và môi trường nước trong dịp này, hoạt động tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon” đã trở thành việc làm thường niên của Đoàn Thanh niên phường Hoàn Kiếm vào ngày 22 và 23 tháng Chạp.

Năm nay, Đoàn phường đã huy động lực lượng xung kích gồm 50 – 60 đoàn viên, thanh niên và tình nguyện viên tham gia. Các bạn trẻ chia thành nhiều nhóm nhỏ, chốt trực tại 3 điểm ven hồ Hoàn Kiếm – nơi người dân thường tập trung thả cá. Tại đây, các tình nguyện viên trực tiếp hướng dẫn người dân thả cá nhẹ nhàng, đúng cách, đồng thời nhanh chóng thu gom túi nilon, hộp đựng và phát tờ rơi tuyên truyền.

tienphong-thaca-doanthanhnien.jpg
Đoàn viên thanh niên phường hỗ trợ người dân thả cá dịp Tết ông Công ông Táo. Ảnh: CTV

Anh Đặng Thanh Tú – Bí thư Đoàn phường Hoàn Kiếm cho biết, mục đích lớn nhất của hoạt động là nâng cao ý thức cộng đồng giữa thời điểm giao thoa của các lễ hội truyền thống. Việc thả cá mang ý nghĩa tâm linh tốt đẹp, tuy nhiên thói quen thả luôn cả túi nilon hay hộp nhựa xuống nước của một bộ phận người dân đã vô tình gây ô nhiễm, ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái.

"Thông qua hoạt động, chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống phải đi đôi với lối sống văn minh, thân thiện với môi trường, đặc biệt là tại địa bàn 'trái tim' của Thủ đô", anh Tú nói.

tienphong-thaca-doanthanhnien3.jpg

Bí thư Đoàn phường Hoàn Kiếm cho biết thêm, để thông điệp chạm đến gần hơn với giới trẻ, năm nay Đoàn phường Hoàn Kiếm đã có sự đổi mới sáng tạo trong cách thức truyền thông. Thay vì chỉ tuyên truyền miệng, đơn vị đã triển khai ý tưởng xây dựng các clip tuyên truyền bằng công nghệ AI.

Việc ứng dụng AI giúp các nội dung trở nên sinh động, ngắn gọn và dễ dàng viral trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo... Qua đó, thông điệp “Thả cá – đừng thả nilon” không chỉ gói gọn trong địa bàn phường mà đã lan tỏa rộng rãi tới cộng đồng mạng.

Đoàn Thanh niên phường Hoàn Kiếm thực hiện clip tuyên truyền “Thả cá – Không thả túi nilon”.

Được biết, chuỗi hoạt động của tuổi trẻ Hoàn Kiếm sẽ không dừng lại ở ngày ông Công ông Táo. Từ nay đến Tết Nguyên đán, Đoàn phường sẽ tiếp tục ra quân tổng vệ sinh môi trường, làm sạch các tuyến phố và khu vực công cộng. Bên cạnh đó, chương trình tình nguyện “Xuân yêu thương” cũng sẽ được tổ chức để thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình khó khăn, người già neo đơn và thiếu nhi trên địa bàn.

Cùng với tuổi trẻ Hoàn Kiếm, Đoàn Thanh niên phường Láng, Tây Hồ… đã triển khai hoạt động bảo vệ môi trường, tuyên truyền nhắc nhở người dân thả cá, không thả túi nilon. Các tình nguyện viên bên cạnh hỗ trợ người dân thả cá, còn tham gia thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh khu vực quanh điểm hồ góp phần giữ gìn cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

tienphong-thaca-hanoi.jpg
Đoàn viên, thanh niên phường Láng tuyên truyền, dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: FBĐP
tayho.jpg
Đoàn viên thanh niên phường Tây Hồ hỗ trợ người dân thả cá, thu gom túi nilon. Ảnh: FBĐP
Xuân Tùng
#đoàn thanh niên #Đoàn phường Hoàn Kiếm #Hoàn Kiếm #Tây Hồ #Láng #Hà Nội #Tết ông Công ông Táo #23 tháng Chạp #Tết Nguyên đán #bảo vệ môi trường #thả cá #AI truyền thông #đoàn thanh niên #tình nguyện viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục