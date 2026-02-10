Thượng tọa Thích Thanh Phong và Thượng toạ Thích Tâm Hải nhận Bằng khen của Chủ tịch TPHCM

TPO - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự đóng góp của Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam TPHCM và cá nhân Thượng tọa Thích Thanh Phong và Thượng tọa Thích Tâm Hải.

Chiều tối 10/2, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã đến chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TPHCM) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM, tặng Thượng tọa Thích Thanh Phong - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM, Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm và Thượng tọa Thích Tâm Hải - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ.

Hai Thượng tọa được UBND TPHCM tuyên dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị nổi bật của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc chia sẻ cùng hai vị giáo phẩm. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định: Trong năm 2025 và nhiều năm trước đó, việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và đối ngoại của thành phố có sự tham gia rất tích cực của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo, của cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào ta ở nước ngoài.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, ông Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự đóng góp của GHPG Việt Nam TPHCM và cá nhân Thượng tọa Thích Thanh Phong, Thượng tọa Thích Tâm Hải.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, ông Nguyễn Phước Lộc trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM tặng Thượng tọa Thích Thanh Phong và Thượng tọa Thích Tâm Hải.

Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết, mỗi cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thành phố, mỗi một sự kiện, đều có đông đảo chức sắc, tín đồ Phật giáo tham gia tích cực, nhất là tổ chức được nhiều hoạt động để thực hiện chính sách với người có công thành phố, chính sách bao phủ về an sinh xã hội (đặc biệt là hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các hoàn cảnh khó khăn) và chính sách về bảo trợ xã hội.

Cùng với đó, những sự kiện liên quan tới tình dân tộc - nghĩa đồng bào, Giáo hội đã vận động đông đảo tín đồ, phật tử cùng tham gia với TPHCM, với tinh thần “TPHCM cùng cả nước - vì cả nước”, hỗ trợ kịp thời cho các địa phương và nhiều phong trào thi đua yêu nước khác, thực hiện rất nhiều sự kiện ý nghĩa nhân đạo, nhân văn, làm cho các công tác tuyên truyền các sự kiện nổi bật của thành phố xúc động, tình cảm, nghĩa tình hơn, giúp cho tình dân tộc - nghĩa đồng bào được phát huy mạnh mẽ hơn bằng những hành động rất cụ thể.

“TPHCM không có việc gì là nhỏ, mỗi hành động, mỗi việc làm đóng góp cho cộng đồng, cho sự phát triển của từng địa phương đều có giá trị hòa chung cho sự phát triển của TPHCM và hơn hết là đóng góp cho đất nước”, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang về, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc kính chúc hai vị Thượng tọa luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục có nhiều chương trình phụng sự, đóng góp cho Giáo hội và thành phố. Thông qua các vị chức sắc, lãnh đạo thành phố gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến các vị chức sắc, tăng ni và Phật tử của GHPG Việt Nam TPHCM.

Thượng tọa Thích Thanh Phong (bên phải) bày tỏ trân trọng sự hỗ trợ tận tình của TPHCM trong các hoạt động phật sự của Giáo hội. Ảnh: Ngô Tùng

Đáp từ lãnh đạo thành phố, Thượng tọa Thích Thanh Phong bày tỏ niềm xúc động khi nhận được sự quan tâm, ghi nhận và đánh giá cao cũng như trao phần thưởng cao quý từ lãnh đạo thành phố. Thượng tọa chia sẻ, phần thưởng cao quý này là thành quả của toàn thể tăng ni, Phật tử GHPG Việt Nam và TPHCM.

Vị giáo phẩm cũng cho biết, thực hiện đúng phương châm “Đạo pháp - Dân tộc” cũng như tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam, những tu sĩ có trách nhiệm cống hiến, phụng sự cho Giáo hội, phục vụ cho cộng đồng.

Thượng tọa Thích Thanh Phong gửi lời cám ơn đến lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các sở, ban ngành thành phố đã hỗ trợ tận tình trong các công tác phật sự để Giáo hội có được những thành quả thật sự nổi bật, lan tỏa trong và ngoài nước, đặc biệt như Đại lễ Vesak hay lễ cung rước xá lợi Phật.