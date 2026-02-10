Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đề xuất 344 tỷ đồng xử lý sạt trượt, chống ồn cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Quản lý Dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh đề xuất bổ sung khoảng 344 tỷ đồng để xử lý hàng chục điểm sạt trượt, ngập úng và lắp tường chống ồn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên nối TP. Huế với Đà Nẵng.

Ngày 10/2, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết vừa đề xuất kinh phí xử lý sạt trượt và bổ sung tường chống ồn tại dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên nối TP. Huế với Đà Nẵng.

Theo đó, tổng kinh phí bổ sung khoảng 344 tỷ đồng, gồm 284 tỷ đồng xử lý sạt trượt và 60 tỷ đồng xây dựng tường chống ồn. Ban QLDA đề nghị sử dụng nguồn dự phòng để khắc phục các điểm hư hỏng do mưa bão lớn xảy ra vào tháng 10/2025.

cao-toc-1.jpg
Cao tốc La Sơn - Hòa Liên được đề xuất bổ sung khoảng 344 tỷ đồng để xử lý sạt trượt, ngập úng và lắp tường chống ồn.

Theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên hiện có 24 vị trí sạt trượt taluy nền đường, chủ yếu nằm trên taluy của dự án cũ đưa vào khai thác từ cuối năm 2019. Ngoài ra, có 9 vị trí sạt lở tứ nón, đường đầu cầu, cùng tình trạng cống hộp khẩu độ lớn tại Km14+00 bị lấp, gây nước tràn qua mặt đường.

Đáng chú ý, tại đoạn Km50+700 - Km50+800, khoảng một nửa nền đường cũ bị trượt xuống taluy âm phía Tỉnh lộ 60, gây chia cắt giao thông trên tuyến chính khoảng 100m, đồng thời làm đổ khoảng 30m tường chắn xuống Tỉnh lộ 601. Sau mưa bão, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã đóng cừ Larsen IV để giữ nền đường ổn định, làm đường tạm bằng bê tông đảm bảo lưu thông hai chiều.

Ban QLDA kiến nghị phương án dịch tim tuyến sang phía taluy âm khoảng 5m và thiết kế cầu cạn bằng bê tông cốt thép, kết cấu nhịp 4 dầm Super-T, chiều dài nhịp khoảng 40m, móng mố trụ bằng cọc khoan nhồi.

cao-toc-b.jpg
Hạ tầng đảm bảo an toàn tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên bị sạt trượt, hư hỏng nặng do mưa lũ diễn ra dồn dập cuối năm 2025.

Tại các khu vực sạt trượt taluy dương đoạn Km41+450 - Km41+550 và Km42+700 - Km42+800, đất đá khối lượng lớn tràn xuống lấp toàn bộ mặt đường, làm hư hỏng hệ thống gia cố taluy và gãy đổ khoảng 90m tường chắn. Các vị trí này được đề xuất xử lý bằng biện pháp đào tạo thềm, bạt mái taluy, kết hợp tường chắn rọ đá, bố trí rãnh thu nước để tăng ổn định nền đường.

Ngoài ra, tại nhánh N1 nút giao Khe Tre (Km13+250, qua xã Khe Tre, TP. Huế), các đơn vị đề xuất dịch chuyển về khoảng Km14+980. Với điểm ngập úng tại Km14+00, phương án đưa ra là khơi thông thượng lưu cống hộp và bổ sung tường kè bê tông cốt thép nhằm ngăn cây trôi gây tắc cống khi mưa lũ kéo dài.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cũng đề nghị bổ sung khoảng 3km tường chống ồn tại các khu vực dân cư, trường học, cơ sở y tế và cơ quan hành chính gần tuyến cao tốc. Đơn vị này cho biết đến tháng 12/2025, dự án còn dư khoảng 345 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được duyệt, đủ chi phí thực hiện các nội dung bổ sung.

Ngọc Văn
#xã Khe Tre #TP. Huế #Đề xuất #kinh phí #bổ sung #cao tốc La Sơn - Hòa Liên #sạt trượt #chống ồn #Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

