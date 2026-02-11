Va chạm xe cẩu trên đường hẹp, người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ

TPO - Người phụ nữ đi xe máy va chạm với xe tải cẩu đi cùng chiều và đã tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra trên đường ĐT.742 (TPHCM). Tuyến đường này có lưu lượng phương tiện đông, nhưng nhỏ hẹp, mỗi chiều chỉ 1 làn xe.

Ngày 11/2, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải cẩu khiến 1 người tử vong, vừa xảy ra trên tuyến đường ĐT.742.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người phụ nữ điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường ĐT.742, theo hướng từ TPHCM đi Đồng Nai.

Khi đi tới đoạn gần Công ty Pallet Nam Vương thuộc phường Vĩnh Tân, TPHCM xảy ra va chạm với xe tải cẩu đi cùng chiều khiến người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường nơi xảy ra vụ tai nạn nhỏ hẹp, mỗi chiều chỉ 1 làn xe. Đây là tuyến đường nhiều người chọn làm hướng di chuyển từ TPHCM đi Đồng Nai (Bình Phước cũ) và ngược lại. Do đó, lưu lượng phương tiện đi lại mỗi ngày trên đường này rất đông. Khi hai ô tô tránh nhau, xe máy phải tấp vào lề, nhiều vụ va chạm đã xảy ra trên đường này.

Nguyên nhân vụ tai nạn trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.