Tây Ninh: Học sinh lớp 9 bị đánh sau va chạm giao thông

TPO - Chỉ vì va chạm giao thông nhẹ, một nam thanh niên đã chặn đầu xe, kẹp cổ, đấm đá liên tiếp một học sinh lớp 9 giữa đường. Công an phường Long An (Tây Ninh) đang vào cuộc xác minh vụ việc.

Sáng 11/2, Công an phường Long An (Tây Ninh) cho biết đang xác minh, điều tra vụ một nam thanh niên chặn đường, hành hung học sinh sau va chạm giao thông xảy ra chiều 10/2.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h47 ngày 10/2, tại đường Tập Đoàn 2 (phường Long An), một nam học sinh lớp 9, đang học tại một trường THCS trên địa bàn, điều khiển xe đạp điện về nhà thì xảy ra va chạm nhẹ với xe máy do một nam thanh niên điều khiển.

Sau đó, nam thanh niên đi xe máy đã dừng xe, lao tới chặn đầu xe đạp điện. Theo clip trích xuất từ camera an ninh, người này dùng tay kẹp cổ, đấm mạnh vào mặt khiến nam sinh ngã xuống đường.

Camera an ninh tại hiện trường ghi lại hình ảnh vụ việc.

Dù nạn nhân không phản kháng, nam thanh niên tiếp tục dùng chân đá liên tiếp vào vùng đầu, mặt và bụng nam sinh.

Lúc này, nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận. Sau khoảng 30 giây hành hung, người này mới dừng tay và rời khỏi hiện trường.

Bà N.T.B.H. (phụ huynh nam sinh) cho biết sau khi bị đánh, con trai bà trở về nhà trong tình trạng đau nhức nhiều nơi, tinh thần hoảng loạn.

“Camera ở hiện trường không ghi rõ biển số xe nên gia đình đã đăng clip lên mạng xã hội nhờ cộng đồng hỗ trợ nhận diện, đồng thời trình báo công an”, bà H. nói.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.