Khách hoảng loạn la hét khi xe mất lái, lao vào dải phân cách trên cao tốc

TPO - Chiếc xe khách mất lái, quay ngang và đâm dải phân cách trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn qua xã Phước Hà (Khánh Hòa), khiến hàng chục hành khách hoảng loạn. Vụ việc không gây thương vong nhưng làm giao thông trên tuyến ùn tắc kéo dài.

Sáng 11/2, lãnh đạo Công an xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng giải tỏa hiện trường vụ tai nạn xe khách xảy ra trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn gần hầm Núi Vung.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, xe khách mang biển số tỉnh Gia Lai lưu thông trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo theo hướng Nam - Bắc. Khi đến Km121+100, thuộc địa phận xã Phước Hà, xe bất ngờ mất lái, loạng choạng rồi quay ngang, chỉ dừng lại sau khi đâm đổ dải phân cách cứng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn, la hét. May mắn, không có ai bị thương, phần đầu xe chỉ hư hại nhẹ.

Theo các nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này có mưa, mặt đường trơn trượt, có thể là nguyên nhân khiến tài xế mất kiểm soát phương tiện.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng và cảnh sát giao thông đã có mặt để xử lý hiện trường, phân luồng giao thông. Tuy nhiên, vụ việc khiến hàng trăm ô tô bị ùn ứ trên tuyến cao tốc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.