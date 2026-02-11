Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Khách hoảng loạn la hét khi xe mất lái, lao vào dải phân cách trên cao tốc

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiếc xe khách mất lái, quay ngang và đâm dải phân cách trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn qua xã Phước Hà (Khánh Hòa), khiến hàng chục hành khách hoảng loạn. Vụ việc không gây thương vong nhưng làm giao thông trên tuyến ùn tắc kéo dài.

Sáng 11/2, lãnh đạo Công an xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng giải tỏa hiện trường vụ tai nạn xe khách xảy ra trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn gần hầm Núi Vung.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, xe khách mang biển số tỉnh Gia Lai lưu thông trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo theo hướng Nam - Bắc. Khi đến Km121+100, thuộc địa phận xã Phước Hà, xe bất ngờ mất lái, loạng choạng rồi quay ngang, chỉ dừng lại sau khi đâm đổ dải phân cách cứng.

xe-khac.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn, la hét. May mắn, không có ai bị thương, phần đầu xe chỉ hư hại nhẹ.

Theo các nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này có mưa, mặt đường trơn trượt, có thể là nguyên nhân khiến tài xế mất kiểm soát phương tiện.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng và cảnh sát giao thông đã có mặt để xử lý hiện trường, phân luồng giao thông. Tuy nhiên, vụ việc khiến hàng trăm ô tô bị ùn ứ trên tuyến cao tốc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phùng Quang
#cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo #Khánh Hòa #mất lái #ùn ứ

Xem thêm

Cùng chuyên mục