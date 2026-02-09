Tai nạn trên cao tốc, 2 người bị thương, giao thông ùn tắc

TPO - Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi đoạn qua Hà Tĩnh, khiến 2 người bị thương, giao thông ùn tắc theo hướng Nam - Bắc.

Sáng 9/2, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết, trên tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, đoạn qua phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h35 tại Km511+500 cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi. Vào thời điểm trên, 2 xe tải mang biển số 50E-343.xx và 89H-068.xx xảy ra va chạm rồi dừng lại ở làn 1.

Ngay sau đó, một xe ô tô 7 chỗ biển số 51H-932.xx tiếp tục va chạm với một ô tô khác (chưa xác định được biển số) ở làn 2. Sau va chạm, ô tô chưa rõ biển số đã rời khỏi hiện trường, còn xe 7 chỗ dừng lại trên cao tốc.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tai nạn liên tiếp khiến giao thông ùn tắc.

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện; 3 ô tô bị hư hỏng. Sự cố khiến tuyến cao tốc đoạn qua khu vực xảy ra tai nạn ùn tắc theo chiều Nam - Bắc.

Tiếp nhận thông tin, đơn vị quản lý, vận hành tuyến đã tổ chức phân làn, hướng dẫn các phương tiện rời cao tốc tại nút giao Cẩm Quan, xã Cẩm Xuyên.

Hiện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) đang phối hợp với các đơn vị liên quan phân luồng giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.