Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tai nạn trên cao tốc, 2 người bị thương, giao thông ùn tắc

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi đoạn qua Hà Tĩnh, khiến 2 người bị thương, giao thông ùn tắc theo hướng Nam - Bắc.

Sáng 9/2, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết, trên tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, đoạn qua phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h35 tại Km511+500 cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi. Vào thời điểm trên, 2 xe tải mang biển số 50E-343.xx và 89H-068.xx xảy ra va chạm rồi dừng lại ở làn 1.

Ngay sau đó, một xe ô tô 7 chỗ biển số 51H-932.xx tiếp tục va chạm với một ô tô khác (chưa xác định được biển số) ở làn 2. Sau va chạm, ô tô chưa rõ biển số đã rời khỏi hiện trường, còn xe 7 chỗ dừng lại trên cao tốc.

tai-nan.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
3225687001281160117.jpg
Tai nạn liên tiếp khiến giao thông ùn tắc.

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện; 3 ô tô bị hư hỏng. Sự cố khiến tuyến cao tốc đoạn qua khu vực xảy ra tai nạn ùn tắc theo chiều Nam - Bắc.

Tiếp nhận thông tin, đơn vị quản lý, vận hành tuyến đã tổ chức phân làn, hướng dẫn các phương tiện rời cao tốc tại nút giao Cẩm Quan, xã Cẩm Xuyên.

Hiện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) đang phối hợp với các đơn vị liên quan phân luồng giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Tai nạn #vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc #Tai nạn trên cao tốc vào rạng sáng #2 người bị thương #giao thông ùn tắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục