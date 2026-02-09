Vận hội lớn, khát vọng lớn, trách nhiệm lớn đang đặt lên vai mỗi người Việt Nam

TPO - Phát biểu tại Chương trình giao lưu nghệ thuật "Xuân Quê hương 2026", Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định: "Ở đâu có người Việt Nam, ở đó có khát vọng vươn lên. Khát vọng Việt Nam chính là linh hồn của dân tộc, là động lực tinh thần to lớn đã đưa đất nước ta vượt qua mọi thác ghềnh để đứng vững và vươn mình lớn mạnh như hôm nay".

Tối 8/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân tham dự Chương trình giao lưu nghệ thuật "Xuân Quê hương 2026" với chủ đề "Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng", do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và UBND TP. Hà Nội phối hợp tổ chức.

Đến dự chương trình còn có các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và khoảng 1.500 kiều bào tiêu biểu khắp nơi trên thế giới về nước đón Tết.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ các kiều bào tại sự kiện. Ảnh: Như Ý.

Bày tỏ sự vui mừng và xúc động khi gặp lại đồng bào từ khắp năm châu về tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2026, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, trong những sự kiện trọng đại của dân tộc luôn có sự hiện diện, đóng góp và đồng hành của đồng bào ta ở nước ngoài.

Hình ảnh khối diễu hành người Việt Nam ở nước ngoài lần đầu tiên tham gia tại Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, là minh chứng sinh động của tinh thần đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc; người Việt Nam dù ở trong nước, hay ở nước ngoài, đều là “Con Lạc, cháu Hồng”, là máu thịt, là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu, chúc Tết bà con kiều bào. Ảnh: Như Ý.

Theo Chủ tịch nước Lương Cường, năm 2025 là một năm đất nước ta phải gồng mình gánh chịu ảnh hưởng và hậu quả rất nặng nề của thiên tai; tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, xung đột bùng nổ và kéo dài ở nhiều nơi, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn và suy giảm, tác động không nhỏ đến tình hình trong nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài.

"Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam một lần nữa được khẳng định và khơi dậy mạnh mẽ", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với nỗ lực và quyết tâm của toàn dân và toàn quân, Việt Nam đã vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành quả quan trọng, toàn diện và đột phá. Đối ngoại được đẩy mạnh và tiếp tục là một điểm sáng, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam được nâng cao.

Ở nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam tiếp tục là cầu nối hữu nghị, hợp tác, phát triển giữa Việt Nam và nhân dân Việt Nam với các nước và nhân dân các nước, ngày càng hội nhập sâu rộng; khẳng định vai trò, uy tín ở nước sở tại và tiếp tục đóng góp nguồn lực quý báu cho đất nước.

"Ở đâu có người Việt Nam, ở đó có khát vọng vươn lên. Khát vọng Việt Nam chính là linh hồn của dân tộc, là động lực tinh thần to lớn đã đưa đất nước ta vượt qua mọi thác ghềnh để đứng vững và vươn mình lớn mạnh như hôm nay. Khát vọng Việt Nam kết tinh trong hòa bình và thịnh vượng. Hòa bình để đất nước phát triển nhanh, bền vững; thịnh vượng để nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc", Chủ tịch nước khẳng định.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh trống khai xuân. Ảnh: Như Ý.

Theo Chủ tịch nước, vận hội lớn, khát vọng lớn, trách nhiệm lớn đang đặt lên vai mỗi người Việt Nam. Dù ở trong hay ngoài nước, sức mạnh quyết định để hiện thực hóa Khát vọng Việt Nam chính là sự đồng lòng và tinh thần đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch nước kêu gọi toàn thể đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng, đem trí tuệ, nguồn lực và tâm huyết của mình đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là những viên gạch quý để xây dựng Việt Nam hòa bình và thịnh vượng.