Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thi đua không hình thức, màu mè, khoa trương, không 'đánh trống bỏ dùi'

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện "3 đột phá" để phong trào thi đua đạt tiêu chí "3 không": Không hình thức, màu mè, khoa trương; không làm nhất thời, dàn trải, manh mún, "đánh trống bỏ dùi", "đầu voi, đuôi chuột"; không để lãng phí nguồn lực.

Hồi trống hội vang lên cổ vũ khát vọng hành động

Sáng 9/2, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh"; "Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước".

Phát biểu phát động các phong trào thi đua, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai nhanh, mạnh và triển khai đồng bộ việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đi ngay vào cuộc sống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động 2 phong trào thi đua. Ảnh: VGP

Phát huy khí thế "Người người thi đua/Ngành ngành thi đua/Ngày ngày thi đua", mỗi cá nhân chính là một "hạt nhân" chính trị nòng cốt "biến thi đua thành động lực, biến quyết tâm thành hành động, biến cống hiến thành hiệu quả, biến mỗi việc làm hằng ngày thành nguồn lực cho chính mình, cho quê hương, đất nước", góp phần đưa đất nước phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, 2 phong trào thi đua được phát động hôm nay chính là một tiếng súng "phát lệnh" đánh thức và khơi nguồn khí thế, một hồi "trống hội" vang lên cổ vũ khát vọng hành động; một luồng "sinh khí mới" được thổi bùng mạnh mẽ ngay từ đầu năm mới, để Nghị quyết không nằm yên trên giấy mà khẩn trương đi nhanh, đi thẳng, đi thực chất vào thực tiễn.

“Thi đua luôn là một bản hòa ca, một dòng chảy liên tục trong mạch nguồn vận động của toàn xã hội, của đất nước chúng ta. Mỗi phong trào thi đua hôm nay đều có sức mạnh riêng, có sứ mệnh riêng, nhưng luôn gắn bó hữu cơ, hòa quyện trong một nhịp điệu chung, một đích đến cuối cùng là hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Để bản hòa ca thi đua ấy không chỉ "vang lên" bằng ngôn từ, khẩu hiệu mà phải được "ngân dài" bằng những hành động cụ thể, thiết thực, được "bắt nhịp" bằng những nhiệm vụ trọng tâm khả thi và đầy tính lan tỏa”, Thủ tướng bày tỏ.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh" tập trung thực hiện 5 trọng tâm.

Trong đó, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi "xanh - số" là động lực then chốt của tăng trưởng, là nền tảng nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh; thi đua phát triển hạ tầng số, hạ tầng xanh hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, an dân; thi đua đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong mọi hoạt động và trong hợp tác quốc tế…

Thủ tướng kiểm tra, động viên, đôn đốc dự án đường dây 500 kV mạch 3, tháng 6/2024.

﻿Ảnh: Nhật Bắc

Không hình thức, màu mè, khoa trương

Với phong trào thi đua "Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước", cần theo tinh thần "Doanh nghiệp là trung tâm – Hạ tầng là nền tảng – Thể chế là động lực".

Trong đó, cần đặt trọng tâm thi đua đổi mới tư duy, nhận thức và hành động: từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, quản trị hiện đại và đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; thi đua xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, toàn diện, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, minh bạch, bình đẳng…

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện "3 đột phá": Đột phá trong tư duy và nhận thức; đột phá trong cải cách và kiến tạo phát triển; đột phá trong thực thi và kết quả hành động; để phong trào thi đua đạt tiêu chí "3 không": Không hình thức, màu mè, khoa trương; không làm nhất thời, dàn trải, manh mún, "đánh trống bỏ dùi", "đầu voi, đuôi chuột"; không để lãng phí nguồn lực, "làm thiếu hiệu quả" và "thiếu sự hưởng ứng tham gia của nhân dân".

Thủ tướng cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động thực hiện "3 tiên phong": Tiên phong dấn thân, vượt qua giới hạn của chính bản thân mình; tiên phong phát triển chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tiên phong làm giàu chính đáng, đúng pháp luật và nhân văn.