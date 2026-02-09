Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Kịp thời phát hiện, phân tích, cảnh báo các luồng dư luận sai lệch, xuyên tạc trên mạng xã hội

Trường Phong
TPO - Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, cần kịp thời phát hiện, phân tích và cảnh báo các luồng dư luận sai lệch, xuyên tạc, thông tin giả, thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng và trong xã hội.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành hướng dẫn về Công tác dư luận xã hội năm 2026.

Hướng dẫn nhấn mạnh, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý và quản trị xã hội. Đây cũng đồng thời là khâu bắt buộc trong quy trình xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các dự án phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào, cuộc vận động có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống nhân dân.

Về nội dung, phương thức nắm bắt, điều tra dư luận xã hội, hướng dẫn yêu cầu bám sát vào kế hoạch, chương trình làm việc của Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp, tập trung vào một số nhóm vấn đề lớn như: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; các nghị quyết chiến lược, đột phá của Trung ương; tình hình phát triển kinh tế - xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, làm rõ nguyên nhân và tổng hợp kiến nghị, đề xuất giải pháp cụ thể.

“Đa dạng hóa phương thức nắm bắt dư luận xã hội, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung nắm bắt dư luận xã hội qua đội ngũ cộng tác viên; qua các phương tiện thông tin đại chúng; mạng xã hội và môi trường số (facebook, tiktok, zalo, youtube…); qua đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến cơ quan chức năng… Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác nắm bắt dư luận xã hội, sử dụng các nền tảng, công cụ kỹ thuật phù hợp để theo dõi, thu thập, tổng hợp, sàng lọc, đối chiếu và kiểm chứng thông tin; kịp thời phát hiện, phân tích và cảnh báo các luồng dư luận sai lệch, xuyên tạc, thông tin giả, thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng và trong xã hội”, hướng dẫn nêu.

Trường Phong
