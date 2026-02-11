Mai, đào xứ Nghệ giá rẻ vẫn 'ngóng' khách

TPO - Sát Tết Bính Ngọ, nhiều tuyến phố trung tâm ở Nghệ An đã bày bán đào, quất nhưng sức mua còn trầm lắng. Tiểu thương kỳ vọng sức mua tăng mạnh hơn khi người dân được nghỉ Tết.
Dù đã hạ giá, nhưng lượng khách mua vẫn không đáng kể. Nhiều tiểu thương cho biết, năm nay khách chủ yếu chọn những cành đào có giá vừa tiền, trong khoảng 400.000 đồng đến 1 triệu đồng. Các cành to, thế đẹp, giá cao gần như chỉ có người hỏi, rất ít người chốt mua.
Tại đường Trường Thi, đào, quất, mai vẫn xếp dài, hoa đã bung nở khá nhiều. Không ít tiểu thương ngồi chờ khách từ sáng đến tối, thỉnh thoảng mới có người ghé hỏi. Nhiều người liên tục mời chào, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu hoặc câu hẹn “để vài hôm nữa quay lại”.
Vắng khách, tiểu thương lướt điện thoại giết thời gian.
Trước áp lực hàng tồn, nhiều người bán buộc phải hạ giá từng ngày để “đẩy” hàng. Một số chậu mai được rao thấp hơn đầu vụ vài trăm nghìn đồng, quất cảnh cũng được giảm giá hoặc tặng kèm chậu, song sức mua vẫn kém.