Mai, đào xứ Nghệ giá rẻ vẫn 'ngóng' khách

TPO - Sát Tết Bính Ngọ, nhiều tuyến phố trung tâm ở Nghệ An đã bày bán đào, quất nhưng sức mua còn trầm lắng. Tiểu thương kỳ vọng sức mua tăng mạnh hơn khi người dân được nghỉ Tết.