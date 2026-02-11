Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Mai, đào xứ Nghệ giá rẻ vẫn 'ngóng' khách

Thu Hiền

TPO - Sát Tết Bính Ngọ, nhiều tuyến phố trung tâm ở Nghệ An đã bày bán đào, quất nhưng sức mua còn trầm lắng. Tiểu thương kỳ vọng sức mua tăng mạnh hơn khi người dân được nghỉ Tết.

Video: Khách lác đác, người dân bán đào, quất “đứng ngồi không yên”.
tp-21.jpg
Ghi nhận ngày 11/2 (tức 24 tháng Chạp), tại các tuyến phố trung tâm như đường 72m, Đại lộ Lê Nin (phường Vinh Phú), vòng xuyến Hải Quan, đường Trường Thi (phường Trường Vinh)… số lượng đào, quất, mai bày bán nhiều. Tại các điểm bán hoa, cây cảnh thưa thớt﻿ khách, người mua chủ yếu dừng lại chụp ảnh, ngắm nghía rồi rời đi.
tp-5.jpg
“Càng sát Tết càng sốt ruột. Đào mà không bán được trước giao thừa thì coi như bỏ”, anh Đức Anh (trú tỉnh Bắc Ninh), tiểu thương bán đào tại vòng xuyến Hải Quan, than thở. Đây là năm thứ ba anh vào Nghệ An bán đào Tết. Năm nay, anh nhập khoảng 200 cành đào huyền, nhưng đến thời điểm này lượng hàng vẫn còn khá nhiều.
tp-6.jpg
Theo anh Đức Anh, công chăm sóc đào kéo dài cả năm, chỉ trông chờ vào vài ngày giáp Tết để gỡ vốn, nhưng năm nay nguy cơ lỗ﻿ rất lớn. “Năm ngoái tôi đưa 700 cành đào huyền vào Nghệ An bán Tết, năm nay chỉ có 200 cành nhưng bán rất chậm. Giá đào cũng rẻ hơn năm ngoái. Ví dụ một cành đào huyền năm ngoái bán khoảng 2 triệu đồng thì năm nay tôi chỉ dám để tầm 1,2 – 1,5 triệu đồng”, anh cho hay.
tp-2.jpg
tp-4.jpg
Dù đã hạ giá, nhưng lượng khách mua vẫn không đáng kể. Nhiều tiểu thương cho biết, năm nay khách chủ yếu chọn những cành đào có giá vừa tiền, trong khoảng 400.000 đồng đến 1 triệu đồng. Các cành to, thế đẹp, giá cao gần như chỉ có người hỏi, rất ít người chốt mua.
tp-13.jpg
tp-11.jpg
Tại đường Trường Thi, đào, quất, mai vẫn xếp dài, hoa đã bung nở khá nhiều. Không ít tiểu thương ngồi chờ khách từ sáng đến tối, thỉnh thoảng mới có người ghé hỏi. Nhiều người liên tục mời chào, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu hoặc câu hẹn “để vài hôm nữa quay lại”.
tp-10.jpg
Anh Nguyễn Minh Tuấn (trú tỉnh Gia Lai) cho biết mọi năm từ sau ngày 20 tháng Chạp, đào cành và đào thế cỡ vừa đã bắt đầu “chạy” mạnh. Thế nhưng năm nay, càng sát Tết, hàng vẫn còn nhiều. Gần 100 gốc đào của anh vừa bán vừa cho thuê với mức giá dao động từ 15 - 40 triệu đồng, tùy vào tuổi cây, dáng thế và độ sai nụ. “Khách giờ chủ yếu đi tham khảo giá. Có người còn nói chờ sát Tết xem có rẻ hơn không rồi mới mua”, anh Tuấn thở dài.
tp-3.jpg
tp-17.jpg
tp-7.jpg
tp-8.jpg
Vắng khách, tiểu thương lướt điện thoại giết thời gian.
tp-16.jpg
Không chỉ đào, quất cảnh cũng rơi vào tình trạng tương tự. Nhiều tiểu thương thừa nhận khách có xu hướng né các chậu quất to, giá vài triệu đồng, thay vào đó chỉ hỏi mua quất vừa và mini. Chị Nguyễn Thị Thắm (trú tỉnh Hưng Yên), bán quất cảnh tại phường Trường Vinh, cho biết: “Năm ngoái quất mini kèm chậu chỉ khoảng 200.000 – 250.000 đồng, năm nay do ảnh hưởng mưa bão, chi phí chăm sóc tăng nên giá lên 300.000 – 350.000 đồng. Dù vậy, khách vẫn chần chừ, chủ yếu đi xem là chính”.
tp-9.jpg
Theo nhận định của nhiều tiểu thương, tình hình kinh tế khó khăn khiến người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu. Những cành lớn, giá cao thường được khách thuê thay vì mua. Còn với đa số người mua, tâm lý chờ sát Tết để có giá “mềm” hơn khiến không khí mua bán đào, quất ở Nghệ An đến thời điểm này vẫn khá trầm lắng.
﻿tp-14.jpg
tp-18.jpg
Trước áp lực hàng tồn, nhiều người bán buộc phải hạ giá từng ngày để “đẩy” hàng. Một số chậu mai được rao thấp hơn đầu vụ vài trăm nghìn đồng, quất cảnh cũng được giảm giá hoặc tặng kèm chậu, song sức mua vẫn kém.
Thu Hiền
