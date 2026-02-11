Tổng Bí thư Tô Lâm dự khởi công trường phổ thông nội trú tại xã Ea Rốk

Chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và chuẩn bị đón chào Xuân Bính Ngọ năm 2026, sáng 11/2, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở xã Ea Rốk (tỉnh Đắk Lắk) - một công trình có ý nghĩa thiết thực đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu phát lệnh khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở xã Ea Rốk (tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công.

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và lãnh đạo địa phương.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Thượng tướng Phùng Sỹ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, Ea Rốk là địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học còn thiếu thốn. Vì vậy, việc xây dựng một ngôi trường nội trú liên cấp, bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt và rèn luyện cho học sinh là cần thiết, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và yêu cầu phát triển của địa phương.

Dự án được xây dựng trên diện tích gần 6 ha tại thôn 8, xã Ea Rốk, quy mô đầu tư gồm 18 lớp (10 lớp cấp tiểu học, 8 lớp cấp trung học cơ sở), với đầy đủ các khối phòng học, thư viện, nhà đa năng và khu nội trú hiện đại. Tổng mức đầu tư là 150 tỷ đồng, nguồn huy động và các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

Đây là món quà đặc biệt mà Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng dành tặng riêng cho nhân dân, thầy cô và học sinh các dân tộc xã Ea Rốk.

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, với quy mô phục vụ gần 700 học sinh của xã Ea Rốk và khu vực lân cận, ngôi trường mới sẽ tạo dựng một môi trường học tập, sinh hoạt và rèn luyện tương đối đồng bộ; góp phần giúp các em phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, thể chất và nhân cách; đồng thời tạo điều kiện để các em yên tâm học tập, giảm bớt khó khăn cho gia đình, nâng cao chất lượng giáo dục, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của quê hương Đắc Lắk và đất nước.

Thay mặt Chủ đầu tư dự án và các lực lượng tham gia thi công công trình, Thượng tướng Phùng Sỹ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức thi công công trình đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí; đưa công trình về đích đúng kế hoạch.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp giáo dục, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Cùng với việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo, Trung ương đã xác định rõ yêu cầu mở rộng phạm vi chăm lo giáo dục, hướng mạnh về những địa bàn khó khăn, nơi rất cần sự đầu tư căn cơ, lâu dài để tạo chuyển biến thực chất. Đây là cách tiếp cận phát triển lấy con người làm trung tâm, coi đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở xã Ea Rốk không chỉ là một dự án xây dựng trường học, mà còn là một công trình mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số ở những vùng còn nhiều khó khăn.

Công trình này cũng sẽ góp phần tạo bước chuyển quan trọng trong phát triển giáo dục ở địa phương, bồi đắp nguồn nhân lực tại chỗ, từng bước nâng cao dân trí, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực; qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu cùng nhân dân dự lễ khởi công. Ảnh: TTXVN

Ghi nhận Bộ Quốc phòng đã chủ động huy động nguồn lực, trực tiếp tổ chức đầu tư xây dựng công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở xã Ea Rốk, Tổng Bí thư đánh giá cao đây là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và đồng hành của Quân đội đối với các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; góp phần cùng Đảng, Nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, vì sự phát triển bền vững của đất nước và củng cố quốc phòng, an ninh.

Để công trình sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo tổ chức thi công bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, kỹ thuật và an toàn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương liên quan trong quá trình triển khai.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho xã Ea Rốk và nhà trường. Ảnh: TTXVN

Tỉnh Đắk Lắk, ngành giáo dục và đào tạo, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhà trường chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ giáo viên, chương trình, nội dung dạy học; quản lý, vận hành và sử dụng hiệu quả công trình sau khi hoàn thành; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, toàn diện; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng và tinh thần vượt khó vươn lên cho các học sinh. Nhà trường cần thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của các cháu, để các bậc phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình.

Tổng Bí thư mong muốn các học sinh xã Ea Rốk nói riêng, học sinh tỉnh Đắk Lắk nói chung sẽ nuôi dưỡng khát vọng học tập, rèn luyện ý chí vươn lên, học để trưởng thành, học để thoát nghèo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư thân ái gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng cùng toàn thể nhân dân các dân tộc xã Ea Rốk lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất; chúc các thầy giáo, cô giáo luôn tận tụy, trách nhiệm; chúc các cháu học sinh chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện tốt, trở thành những công dân có ích cho xã hội, xứng đáng với sự quan tâm, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao tặng quà cho Đảng bộ xã Ea Rốk; thầy cô, học sinh nhà trường và đại diện các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.