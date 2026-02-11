Báo Tiền Phong đạt giải A giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa

Sáng 11/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức lễ trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, năm 2025.

Sau 6 tháng phát động (từ 31/3 đến 25/9/2025), Ban Tổ chức đã tiếp nhận 257 tác phẩm của 166 tác giả, nhóm tác giả. Trong đó, 195 tác phẩm của 142 tác giả/nhóm tác giả đủ điều kiện theo thể lệ, gồm: 87 tác phẩm báo điện tử, 58 tác phẩm báo in, 34 tác phẩm truyền hình, 14 tác phẩm phát thanh và 2 tác phẩm ảnh báo chí; 62 tác phẩm không đủ điều kiện dự giải.

Theo Ban Tổ chức, các tác phẩm năm nay đa dạng về đề tài, thể loại, chất lượng được nâng lên rõ rệt so với các mùa trước. Nhiều loạt bài dài kỳ được đầu tư công phu, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của người làm báo đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Hình thức thể hiện phong phú, ứng dụng đa phương tiện, góp phần tăng tính sinh động và sức lan tỏa.

Nội dung bám sát các vấn đề thời sự, nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; phản ánh toàn diện công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… Đồng thời, nhiều tác phẩm phát hiện vấn đề mới, đề xuất giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đạt giải đặc biệt Giải Báo chí Xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa.



Nổi bật là các tác phẩm về chủ đề “Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, định hướng nâng tầm phát triển Khánh Hòa như: “Khánh Hòa - Khát vọng vươn tầm”, “Khánh Hòa - Vững bước tiến vào thập niên nâng tầm phát triển”, “Đồng lòng hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm phát triển, xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”… Bên cạnh đó là các tác phẩm phản ánh việc tinh gọn tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp như: “Sáp nhập tỉnh, nhìn lại quá khứ, vươn tới tương lai”, “Chính quyền hai cấp: Hiệu quả bước đầu từ thực tiễn cơ sở”, “Công bộc của dân”…

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao 1 giải Đặc biệt, 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C, 10 giải Khuyến khích, 10 giải Chuyên đề và 5 giải Tập thể xuất sắc.

Báo Tiền Phong giành giải A với loạt bài “Khánh Hòa - Hiện thực hóa tầm nhìn thành phố trực thuộc Trung ương” của các tác giả Công Hoan, Phùng Quang và Thanh Thanh.