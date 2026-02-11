Ấm áp ngày cuối năm, Toyota trao quà Tết cho gia đình chính sách và có hoàn cảnh đặc biệt tại Phú Thọ

Với tinh thần sẻ chia, Toyota Việt Nam cùng Công đoàn công ty đã trao 190 suất quà Tết tới những gia đình có người có công với cách mạng và các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt tại phường Phúc Yên và phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Trong những ngày này, không khí Tết đã và đang lan tỏa khắp nơi, từ những con đường, góc phố rộn ràng đến các hoạt động vui chơi phục vụ người dân dịp Tết đến, xuân về. Ở mỗi gia đình, nhịp sống cũng trở nên hối hả hơn, nhà cửa rộn ràng hơn với hoa Tết và những món đồ trang trí quen thuộc. Tuy vậy, đâu đó vẫn có những gia đình đón Tết trong một nhịp lắng hơn, xen lẫn chút lặng lẽ khi cuộc sống còn nhiều nỗi lo chưa nguôi.

Với tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, cùng sự quan tâm sát sao của chính quyền địa phương, doanh nghiệp, các hoạt động hỗ trợ, trao gửi những phần quà Tết tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách đã và đang được triển khai. Những món quà ấy góp thêm cái Tết đủ đầy hơn, là nguồn động viên tinh thần to lớn trước thềm năm mới.

Lãnh đạo Toyota Việt Nam trao quà cho người dân phường Xuân Hòa.

Cũng trong những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, Toyota Việt Nam – doanh nghiệp gắn bó với tỉnh Phú Thọ hơn 30 năm qua đã cùng chung tay sẻ chia với các gia đình có người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt tại hai phường lân cận, nơi hãng đặt trụ sở nhà máy.

Ngày 5/2/2026, lãnh đạo Toyota Việt Nam và Công đoàn công ty đã tận tay trao tặng 280 phần quà Tết tới người dân, bao gồm 190 suất quà tại phường Phúc Yên và 90 suất quà tại phường Xuân Hòa. Những phần quà được trao không chỉ là sự động viên thiết thực về mặt vật chất, mà còn chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của doanh nghiệp và chính quyền địa phương, góp phần giúp bà con có thêm điều kiện đón Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026 thêm phần an vui, đầm ấm. Đây là hoạt động thường niên được hãng duy trì từ năm 1997 đến nay.

Lãnh đạo UBND phường Phúc Yên cho biết, công tác chăm lo cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn luôn được địa phương quan tâm thực hiện thường xuyên, song trên địa bàn vẫn còn nhiều trường hợp cần thêm sự chung tay, nhất là trong dịp Tết. Đại diện phường Phúc Yên cũng gửi lời cảm ơn tới Toyota Việt Nam đã quan tâm, đồng hành và hỗ trợ thiết thực cho các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam trao quà và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các gia đình có công với cách mạng.

Trong không khí se lạnh của những ngày cuối năm, hội trường nơi diễn ra chương trình lại trở nên ấm áp và nghĩa tình hơn bởi sự quan tâm, chăm lo từ chính quyền địa phương và Toyota Việt Nam. Tại buổi trao quà, Ông Osamu Hirata, Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam xúc động chia sẻ: “Chương trình trao quà Tết là hoạt động được chúng tôi ưu tiên thực hiện hằng năm như một cách bày tỏ tấm lòng tri ân của chúng tôi dành tặng tới các gia đình có người có công với cách mạng và sẻ chia với những hoàn cảnh đặc biệt”.

Toyota Việt Nam ủng hộ đồng bào vùng bão lũ năm 2025.

Bên cạnh đó, trong năm vừa qua, Toyota Việt Nam đã thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” thông qua những hoạt động hỗ trợ kịp thời, chung tay cùng đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Cụ thể, Quỹ Toyota Việt Nam cùng Công đoàn Công ty đã ủng hộ 1 tỷ đồng tới bà con tại 5 tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, gồm Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Thừa Thiên Huế. Tại những địa phương bị ngập lụt, nhiều phương tiện di chuyển của người dân bị hư hại, Toyota Việt Nam phối hợp cùng hệ thống đại lý trên toàn quốc sẵn sàng hỗ trợ cứu hộ xuyên đêm, thay dầu máy miễn phí và bảo dưỡng cho nhiều phương tiện bị hư hại, giúp người dân sớm ổn định sinh hoạt và quay trở lại nhịp sống thường ngày.

Bước sang năm thứ 31 có mặt tại Việt Nam, Toyota Việt Nam tiếp tục kiên định với mục tiêu “trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại” thông qua việc duy trì các hoạt động ý nghĩa, đóng góp cho sự phát triển tích cực của xã hội trên nhiều lĩnh vực: An toàn giao thông, Bảo vệ môi trường, Văn hóa xã hội, Giáo dục & Phát triển nguồn nhân lực.