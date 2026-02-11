Thống nhất lập danh sách 217 người của cơ quan, tổ chức ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội

TPO - 100% đại biểu tham dự Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thống nhất cao lập danh sách của 217 người của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo đúng quy định.

Ngày 11/2, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của các cơ quan Trung ương theo quy định.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 11 điểm cầu ở các địa phương có Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công tác và sinh sống.

Bà Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoài Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia cho biết, ngày 02/02/2026, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thảo luận, cho ý kiến và lập danh sách sơ bộ 217 người thuộc khối cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Đến hết ngày 08/02/2026, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã hoàn thành việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Tiếp thu ý kiến của Đoàn Chủ tịch tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã rà soát, cập nhật thông tin và sớm chuyển danh sách 217 người thuộc các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tới Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để phục vụ công tác tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Trình bày Báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết, hội nghị cử tri nơi công tác được tiến hành dân chủ, thành phần số lượng cử tri tham dự đúng quy định. Kết quả tổng hợp có 217/217 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI được 100% cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu. Qua tổng hợp biên bản hội nghị cử tri nơi công tác để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, chưa có ý kiến nào nêu các vấn đề hoặc vụ việc liên quan đến người được giới thiệu ứng cử cần phải xác minh.

Cụ thể, đối với các cơ quan Đảng: 10/10 người được cử tri tín nhiệm 100%. Đối với cơ quan Chủ tịch nước: 2/2 người được cử tri tín nhiệm 100%. Đối với các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương): 145/145 người được cử tri tín nhiệm 100%. Đối với Chính phủ, Cơ quan thuộc Chính phủ: 15/15 người được cử tri tín nhiệm 100%. Bộ Quốc phòng (bao gồm Bộ trưởng, cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng): 14/14 người được cử tri tín nhiệm 100%. Bộ Công an: 3/3 người được cử tri tín nhiệm 100%. Đối với Tòa án nhân dân tối cao: 1/1 người được cử tri tín nhiệm 100%. Đối với Viện kiểm sát nhân dân tối cao: 1/1 người được cử tri tín nhiệm 100%. Đối với Kiểm toán Nhà nước: 1/1 người được cử tri tín nhiệm 100%. Đối với MTTQ Việt Nam: 25/25 người được cử tri tín nhiệm 100%.

Các đại biểu biểu quyết tại hội nghị. Ảnh: Hoài Nam.

Tại hội nghị, sau khi thảo luận và cho ý kiến vào danh sách tổng hợp kết quả tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 100% đại biểu tham dự đã thống nhất cao lập danh sách của 217 người của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Quốc hội rà soát kỹ danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội để đảm bảo tính chính xác và kỹ lưỡng đối với các thông tin của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và mong muốn người ứng cử, nhất là những người ứng cử ở các cương vị lãnh đạo khi trở thành đại biểu Quốc hội phải xứng đáng là đại biểu được nhân dân tin tưởng và được MTTQ Việt Nam hiệp thương giới thiệu.