Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Miền Bắc có mưa dịp Tết, mùng 5 đón không khí lạnh

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự báo từ đêm giao thừa đến mùng 4 Tết, miền Bắc sẽ có sương mù và mưa nhỏ vào buổi sáng, trưa chiều tạnh ráo, trời rét nhưng nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 17-19 độ, cao nhất 20-23 độ. Từ mùng 5 Tết, miền Bắc đón không khí lạnh, nền nhiệt giảm.

Những nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho thấy, trong suốt thời gian từ đêm giao thừa đến ngày mùng 4 Tết, không khí lạnh lệch đông sẽ gây mưa nhỏ, mưa phùn cho khu vực miền Bắc vào đêm và sáng, đến trưa chiều trời tạnh ráo, riêng khu vực Tây Bắc ít mưa.

Thời gian này, khu vực Đông Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, cao nhất 20-23 độ, khu vực Tây Bắc Bộ rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, cao nhất 23-26 độ.

Sau đó, vào mùng 5-6 Tết, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc gây mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt giảm, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất xuống còn 13-16 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ.

Trước khi đón Tết, trong các ngày từ 25-29 tháng Chạp, miền Bắc rét về đêm và sáng, trời có sương mù vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc từ 26-28 độ.

nom-am-1502.jpg
Miền Bắc sẽ đón mưa vào đêm và sáng trong những ngày Tết.

Thanh Hóa đến Huế từ 25-29 tháng Chạp, trời có sương mù vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất 18-22 độ, cao nhất 24-26 độ, riêng Quảng Trị - Huế từ 26-28 độ.

Từ đêm giao thừa đến ngày mùng 5 Tết, Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa rào rải rác, chỉ riêng mùng 4-5 Tết, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất thời gian này từ 18-22 độ, cao nhất 22-26 độ, riêng Quảng Trị - Huế từ 26-28 độ. Ngày 6 Tết, khu vực này đón không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm 3-4 độ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ từ mùng 1-3 Tết và ngày mùng 6 Tết dự báo có mưa, mưa rào rải rác ở khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ. Những ngày còn lại trời nắng, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-25 độ, cao nhất 26-30 độ, riêng Khánh Hoà – Bình Thuận cũ từ 28-31 độ.

Tây Nguyên từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 Tết duy trì thời tiết ổn định, trời ít mưa, ngày nắng, sáng sớm và đêm rét với nhiệt độ thấp nhất 16-20 độ, nhiệt độ cao nhất 26-30 độ.

Nam Bộ từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 Tết thời tiết khá thuận lợi khi ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-25 độ, cao nhất 29-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #rét đậm #rét hại #sương muối #băng giá #gió mùa đông bắc #thời tiết miền Bắc #thời tiết Tết

Xem thêm

Cùng chuyên mục