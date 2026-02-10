Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hưng Yên:

Xưởng nhựa bốc cháy ngùn ngụt trong đêm

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khu vực xưởng sản xuất sản phẩm từ nhựa ở Hưng Yên bốc cháy vào đêm 9/2. Do bên trong có nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên ngọn lửa bùng lên rất nhanh.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 9/2, tại khu vực nhà xưởng cho thuê của Công ty Tiến Linh (xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên). Đây là xưởng chuyên sản xuất hạt nhựa và lắp ráp xe máy điện, chứa nhiều vật liệu dễ cháy, khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng phát dữ dội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hưng Yên) đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa.

anh-man-hinh-2026-02-10-luc-085531.png
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: MXH

Đến khoảng 3 giờ ngày 10/2, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Việt Yên cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, khoảng 8 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã được huy động, tập trung cứu hộ tại vụ cháy.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại khu vực nhà xưởng này. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi khoảng 1.000 m2 nhà xưởng.

Trần Hoàng
