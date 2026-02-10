Nghệ An: Cá chép, bánh ngào ‘cháy hàng’ ngày ông Công ông Táo

TPO - Ngày 23 tháng Chạp, thị trường Nghệ An nhộn nhịp hơn hẳn khi cá chép và bánh ngào đồng loạt “cháy hàng”. Từ sáng sớm, các chợ lớn nhỏ đã tấp nập người mua sắm lễ vật tiễn ông Công, ông Táo, khiến nhiều tiểu thương không kịp trở tay.
Theo ghi nhận, giá cá chép giảm hơn với các năm trước, dao động từ 120.000 đồng/kg (loại nhỏ) đến 300.000 đồng/kg (loại to).
Tại các quầy bánh, từ bánh ngào mật mía, bánh ngào gừng đến chè đậu xanh, khách xếp hàng chờ mua. Có nơi, tiểu thương phải liên tục gọi người nhà “tiếp hàng” từ phía sau chợ ra, nhưng vẫn không kịp bán.