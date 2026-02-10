Nghệ An: Cá chép, bánh ngào ‘cháy hàng’ ngày ông Công ông Táo

TPO - Ngày 23 tháng Chạp, thị trường Nghệ An nhộn nhịp hơn hẳn khi cá chép và bánh ngào đồng loạt “cháy hàng”. Từ sáng sớm, các chợ lớn nhỏ đã tấp nập người mua sắm lễ vật tiễn ông Công, ông Táo, khiến nhiều tiểu thương không kịp trở tay.