Xã hội

Google News

Nghệ An: Cá chép, bánh ngào ‘cháy hàng’ ngày ông Công ông Táo

Thu Hiền

TPO - Ngày 23 tháng Chạp, thị trường Nghệ An nhộn nhịp hơn hẳn khi cá chép và bánh ngào đồng loạt “cháy hàng”. Từ sáng sớm, các chợ lớn nhỏ đã tấp nập người mua sắm lễ vật tiễn ông Công, ông Táo, khiến nhiều tiểu thương không kịp trở tay.

tp-8.jpg
Ghi nhận tại chợ đầu mối Vinh﻿ (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) từ sáng sớm đã đông nghịt người. Cá chép được đựng trong chậu nhựa hoặc túi nilon bơm oxy, đủ loại. Người bán luôn tay vớt cá, thay nước; người mua thì ghé sát lựa những con khỏe, bơi nhanh, vảy sáng.
tp-4.jpg
Anh Võ Trọng Quyền, tiểu thương ở chợ, cho biết, năm nay sức mua tăng rõ rệt. “Tôi bày hàng từ hơn 5 giờ sáng, đến khoảng 8 giờ hơn thì chỉ còn vài bịch cá. Khách đông nhất là tầm 7 - 9 giờ, ai cũng tranh thủ mua sớm để kịp về cúng”, anh Quyền nói.
tp-2.jpg
tp-1.jpg
Theo ghi nhận, giá cá chép giảm hơn với các năm trước, dao động từ 120.000 đồng/kg (loại nhỏ) đến 300.000 đồng/kg (loại to).
tp-9.jpg
Cá chép là mặt hàng hút khách sáng 10/2.
tp-3.jpg
Không chỉ cá chép, bánh ngào,﻿ chè đậu xanh cũng trong tình trạng cung không đủ cầu.
tp-7.jpg﻿
tp-6.jpg
Tại các quầy bánh, từ bánh ngào mật mía, bánh ngào gừng đến chè đậu xanh, khách xếp hàng chờ mua. Có nơi, tiểu thương phải liên tục gọi người nhà “tiếp hàng” từ phía sau chợ ra, nhưng vẫn không kịp bán.
tp-12.jpg
Chị Trần Thị Lý (tiểu thương ở chợ), chia sẻ: “Giá bánh ngào, chè đậu xanh dao động từ 15.000 - 30.000 đồng/hộp, tùy loại và kích cỡ. Hôm nay tôi đã làm gấp đôi, gấp ba ngày thường, vậy mà sáng nay vẫn hết sớm".
tp-10.jpg
Tại các vùng nông thôn, không khí cũng không kém phần sôi động. Ở các chợ xã, chợ quê, cá chép và bánh ngào đều là hai mặt hàng “đắt khách” nhất trong ngày. Bà Nguyễn Thị Dung (tiểu thương ở chợ Si, xã Diễn Châu) cho biết, từ chiều 22 tháng Chạp, bà đã chuẩn bị sẵn cá và bánh để sáng hôm sau mang ra chợ bán. “Ở quê, người dân mua vừa phải, nhưng gần như nhà nào cũng mua đủ cá chép với bánh ngào. Bán từ sáng đến khoảng 9 giờ là hết”, bà Dung nói.
tp-5.jpg
Với người dân, việc mua cá chép và bánh ngào không chỉ là sắm sửa lễ vật, mà còn là một phần của nghi thức mở đầu cho những ngày Tết. Sau lễ cúng, cá được mang đi thả, gửi gắm mong ước một năm mới hanh thông, thuận lợi.
Thu Hiền
#ông Công ông Táo #cá chép #bánh ngào #lễ hội #truyền thống

