Trong 3 ngày, CSGT Hà Nội xử lý hơn 200 trường hợp xe khách, xe hợp đồng vi phạm giao thông

TPO - Từ 6/2 đến 8/2, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã xử lý 203 trường hợp xe khách, xe hợp đồng vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 155 triệu đồng, trừ điểm 18 Giấy phép lái xe

Lực lượng CSGT tuần tra, kiểm tra trên các tuyến giao thông.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai lực lượng, thực hiện đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm trên các tuyến giao thông, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Cụ thể, các đơn vị CSGT tăng cường tổ tuần tra, kiểm soát lưu động, tập trung kiểm tra xe vận chuyển hành khách tuyến cố định, xe hợp đồng, xe limousine tại các tuyến trọng điểm, khu vực bến xe, nhà ga và các cửa ngõ ra vào Thủ đô.

Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT tập trung kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, giấy tờ của người điều khiển phương tiện, các điều kiện bảo đảm an toàn cho hành khách; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ùn tắc giao thông như dừng, đỗ sai quy định, đón, trả khách không đúng nơi quy định.

Kiểm tra nồng độ cồn tài xế.

Bên cạnh công tác tuần tra trực tiếp, CSGT tăng cường giám sát, phát hiện vi phạm thông qua hệ thống camera AI trên các tuyến đường có mật độ hoạt động vận tải hành khách cao.

Trung tá Phạm Quang Minh - Phó Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông cho biết, việc ứng dụng công nghệ giúp kịp thời phát hiện vi phạm, nâng cao hiệu quả xử lý, góp phần kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trong thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao.

Song song với công tác xử lý, các Đội CSGT đường bộ cũng tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát ngay từ bến xe.

Theo trung tá Trần Minh Kiên - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 14, ngoài việc tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, đơn vị phối hợp với công an các phường, Ban Quản lý bến xe đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn lái xe, phụ xe chấp hành các quy định về vận tải hành khách, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân”.

CSGT phân luồng tại các nút giao thông.

Trong những ngày cận Tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Phó Trưởng phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng CSGT sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tập trung phòng ngừa ùn tắc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thống kê trong 3 ngày (từ 6/2 đến 8/2), lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã xử lý 203 trường hợp xe khách, xe hợp đồng vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 155 triệu đồng, trừ điểm 18 Giấy phép lái xe. Trong đó có 137 trường hợp dừng, đỗ sai quy định; 18 trường hợp đón, trả khách không đúng quy định và nhiều vi phạm khác liên quan đến hoạt động vận tải hành khách.