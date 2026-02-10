Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Tài năng trẻ
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Clip: Băng qua đường sắt trước mũi tàu, người đàn ông thoát nạn trong gang tấc

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mới đây, tại khu vực ga Vĩnh Yên (Phú Thọ), một người đàn ông cao tuổi suýt bị tàu hàng tông trúng khi cố băng qua đường ray, buộc lái tàu phải phanh khẩn cấp để tránh tai nạn.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 6/2, tại khu vực ga Vĩnh Yên.

Theo các nhân chứng, người này được cho là muốn sang khu vực công viên, quảng trường để tập thể dục nên chọn cách băng qua đường ray cho “tiện đường”. Đúng lúc đó, đoàn tàu chở hàng mang ký hiệu VNR D10H22 đang tiến vào ga.

Từ khoảng cách chừng 200 m, lái tàu Nguyễn Xuân Chính (Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội) đã phát hiện tình huống nguy hiểm, lập tức kéo còi cảnh báo và giảm tốc độ khẩn cấp. Cùng lúc, trực ban chạy tàu Vũ Văn Lâm - Trưởng ga Vĩnh Yên - liên tục hô hoán, tuýt còi yêu cầu người đàn ông dừng lại, song người này vẫn chưa kịp phản ứng.

Video: Người đàn ông suýt bị tàu hàng tông trúng khi cố đi bộ băng qua đường ray, buộc lái tàu phải phanh khẩn cấp để tránh tai nạn. Nguồn: VNR.

Trong nỗ lực ngăn chặn, ông Lâm chạy ra phía đường ray và bị vấp ngã. Chính khoảnh khắc này khiến người đàn ông giật mình, kịp nhận ra nguy hiểm và nhanh chóng bước qua đường sắt, tránh được đoàn tàu chỉ trong gang tấc. Sự cố khiến tàu VNR D10H22 phải dừng lại khoảng một phút trước khi tiếp tục hành trình.

Chứng kiến giây phút thót tim, nhiều người dân có mặt tại hiện trường cho rằng người đàn ông đã “thoát chết” nhờ may mắn, đồng thời bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của kíp trực và lái tàu.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện VNR cho biết, để giảm thiểu tai nạn giao thông, Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Vinh đã chủ động sáng tạo và triển khai hệ thống giám sát đường ngang tự động sử dụng hạ tầng cáp quang chuyên dụng của ngành đường sắt.

Đây là kết quả của việc hội tụ các đề tài khoa học công nghệ do chính đội ngũ kỹ thuật của công ty tự thiết kế và thi công, cho phép kết nối dữ liệu từ 115 đường ngang cảnh báo tự động trải dài gần 400km từ Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đến Quảng Trị (nay là Quảng Bình) về trung tâm chỉ huy tại Ga Vinh. Hệ thống này hoạt động như những "mắt thần" tin cậy, không chỉ truyền tải hình ảnh rõ nét, liên tục mà còn giám sát chặt chẽ các thông số kỹ thuật thời gian thực như trạng thái đèn, chuông, cần chắn và cảm biến đếm trục, giúp phát hiện ngay lập tức các sự cố để xử lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến tàu.

Từ sự việc này, ngành đường sắt tiếp tục khuyến cáo người dân tuyệt đối không băng qua đường ray khi tàu đến gần, đã có tín hiệu báo dừng lại, đặc biệt là tại các lối đi tự mở, khu vực khuất tầm nhìn hoặc trên cầu đường sắt. Việc phớt lờ tín hiệu, rào chắn không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng bản thân mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng, làm gián đoạn hoạt động vận tải đường sắt.

Lộc Liên
#tàu hàng #an toàn đường sắt #Vĩnh Yên #tai nạn #đường ray #phản ứng nhanh #giám sát đường ngang

Xem thêm

Cùng chuyên mục