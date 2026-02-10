Đà Nẵng đẩy nhanh kế hoạch triển khai Khu Thương mại tự do

TPO - Ngày 10/2, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai các nhiệm vụ thành lập Khu Thương mại tự do Đà Nẵng. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo chi tiết về tiến độ xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ được giao, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Trên cơ sở các ý kiến của đại diện các sở ngành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường đề nghị các đơn vị tiếp thu đầy đủ các ý kiến đã nêu, khẩn trương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, xác định cụ thể nội dung công việc, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và cá nhân chịu trách nhiệm, bảo đảm “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm”.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh và yêu cầu phải tránh tình trạng đùn đẩy, chồng chéo trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ. Các đơn vị cần bám sát lĩnh vực được phân công phụ trách, sớm hoàn thiện kế hoạch để trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định.

Bên cạnh đó, ông Cường cũng yêu cầu Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng chủ động rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến Khu thương mại tự do. Đồng thời, các đơn vị cần đẩy mạnh công tác quảng bá, tuyên truyền nhằm thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Khu Thương mại tự do Đà Nẵng có quy mô 1.881ha, được bố trí tại các vị trí không liền kề, gồm nhiều khu chức năng như: sản xuất, logistics; thương mại – dịch vụ; công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo và các loại hình khu chức năng khác.

Một góc thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, Khu Thương mại tự do Đà Nẵng gồm 7 vị trí. Trong đó, vị trí 1 có diện tích 100 ha và vị trí 2 có diện tích 77 ha, cùng nằm tại phường Hải Vân. Vị trí 3 có diện tích 500 ha, cũng thuộc phường Hải Vân. Các vị trí 4 (559 ha), vị trí 5 (90 ha) và vị trí 6 (154 ha) nằm trên địa bàn xã Bà Nà. Vị trí 7 có diện tích 401 ha, thuộc địa bàn xã Hòa Vang và xã Bà Nà.

Theo lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, việc triển khai Khu Thương mại tự do được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.