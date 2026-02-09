Tổng Bí thư Tô Lâm: Tây Ninh giữ vai trò rất quan trọng

TPO - Nhấn mạnh vị trí chiến lược của Tây Ninh, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý Tây Ninh vừa là phên dậu vững chắc nơi biên cương, vừa là mắt xích chuyển tiếp chiến lược giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ...

Chiều 9/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh, đồng thời trao quà cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Trịnh Văn Quyết - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Gia Túc - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương...

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng quà cho Đảng bộ tỉnh Tây Ninh và trao các phần quà động viên gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho gia đình chính sách và người có công tiêu biểu tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: TTXVN.

Theo báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội và công tác chuẩn bị Tết Bính Ngọ 2026 của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, năm 2025, địa phương đạt và vượt kế hoạch 14/14 chỉ tiêu chủ yếu; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,52%, đưa quy mô nền kinh tế của tỉnh đứng thứ 10 cả nước. Thu ngân sách đạt hơn 52.000 tỷ đồng, tăng 40% so với dự toán Trung ương giao. An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; du lịch tăng trưởng bứt phá; hệ thống chính trị được kiện toàn, ngày càng trong sạch, vững mạnh; quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác đối ngoại triển khai hiệu quả.

Chuẩn bị Tết Bính Ngọ 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; tập trung rà soát, cân đối nguồn lực, hỗ trợ hơn 268.000 phần quà với tổng kinh phí trên 225 tỷ đồng từ ngân sách để chăm lo Tết cho nhân dân...

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những chuyển biến tích cực của Tây Ninh trong thời gian qua. Theo Tổng Bí thư, cơ cấu kinh tế của tỉnh đang chuyển dịch đúng hướng, từ một địa phương từng được nhìn nhận là thuần nông sang mô hình phát triển công nghiệp - dịch vụ ngày càng rõ nét; môi trường đầu tư, kinh doanh không ngừng được cải thiện.

Tổng Bí thư chỉ rõ, giai đoạn từ nay đến năm 2030 và xa hơn là đến năm 2045 có ý nghĩa bản lề đối với sự phát triển của đất nước. Trong tiến trình đó, Tây Ninh giữ vai trò rất quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển của riêng tỉnh mà còn đối với cả vùng và cả nước.

Nhấn mạnh vị trí chiến lược của địa phương, Tổng Bí thư lưu ý Tây Ninh vừa là phên dậu vững chắc nơi biên cương, vừa là mắt xích chuyển tiếp chiến lược giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ; vừa là địa bàn giữ gìn ổn định, hòa bình, hữu nghị, vừa là không gian phát triển mới về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và kinh tế cửa khẩu. Phát triển Tây Ninh mạnh mẽ, bền vững chính là góp phần củng cố thế trận quốc phòng - an ninh, mở rộng không gian phát triển kinh tế phía Nam và tăng cường hội nhập khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền tỉnh Tây Ninh. Ảnh: TTXVN.

Với tinh thần “hành động thần tốc, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ”, Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Tây Ninh tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tổng Bí thư nhấn mạnh, cán bộ là gốc của mọi công việc; cần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời tạo môi trường để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Về nhiệm vụ trước mắt, Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; lựa chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục làm tốt công tác dân vận, thực hiện nhất quán quan điểm “Dân là gốc”; lấy sự hài lòng, ấm no và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo hiệu quả lãnh đạo, quản lý. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ cuộc sống, từ nhu cầu chính đáng của nhân dân và quay trở lại phục vụ nhân dân.

Cùng với đó, tỉnh cần giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là trên tuyến biên giới; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, mỗi người dân biên giới phải thực sự là chủ thể bảo vệ biên cương, là cầu nối vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Bày tỏ niềm tin tưởng, Tổng Bí thư khẳng định đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn lao và yêu cầu rất cao. Kỷ nguyên mới đòi hỏi tư duy mới, cách làm mới, quyết tâm mới. Với truyền thống “trung dũng kiên cường”, với bản lĩnh đã được tôi luyện qua lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, biến khát vọng thành hành động, biến mục tiêu thành kết quả cụ thể.