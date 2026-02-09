Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Quy hoạch đô thị ven Vành đai 4: Tránh hình thành khu đô thị 'ma'

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đây là giai đoạn quan trọng để Hà Nội tái cấu trúc chiến lược phát triển nhà ở, hình thành các đô thị dọc tuyến Vành đai 4. Tuy nhiên, nếu giá nhà tiếp tục bị đẩy lên quá cao, vượt khả năng chi trả của người dân, Thủ đô có thể đối mặt với những hệ lụy tương tự bài học “đô thị ma” tại một số quốc gia.

Ngày 9/2, Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp với phường Yên Nghĩa tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Vành đai 4 - Động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng Thủ đô”.

PGS. TS Nguyễn Thành Lợi, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội cho rằng, đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô là hành lang kinh tế quan trọng, kết nối trung tâm chính trị – hành chính quốc gia với các khu vực công nghiệp, dịch vụ và đô thị vệ tinh, qua đó thúc đẩy phát triển đồng đều trong toàn vùng.

Theo ông Lợi, việc xác định Vành đai 4 là “động lực phát triển” xuất phát từ 3 giá trị cốt lõi. Cụ thể, dự án có tính đột phá về không gian phát triển, góp phần giãn mật độ dân cư khu vực trung tâm, tạo điều kiện hình thành các khu đô thị mới; giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng và logistics vùng; thúc đẩy liên kết giữa Hà Nội và các địa phương lân cận.

z7516175781297-ab2938340a6cb4f65d5dc5745d2229f0-1770609180.jpg
Toàn cảnh buổi tọa đàm ngày 9/2.

Tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Xuân Tân, Chủ tịch Hội Cầu đường Hà Nội cho rằng, việc thành phố triển khai song hành xây dựng tuyến đường với lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến Vành đai 4 là chủ trương đúng. Nếu quy hoạch được phê duyệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, không gian dọc tuyến sẽ hình thành diện mạo hiện đại, đồng bộ, tạo điều kiện phát triển logistics, thương mại, dịch vụ và các trung tâm kinh tế mới.

Tránh hình thành khu đô thị "ma"

Phát biểu tại tọa đàm, KTS Phạm Thanh Tùng nhấn mạnh rằng, Vành đai 4 cần được xác định là trục phát triển đô thị, chứ không phải là nơi tập trung các dự án BĐS cao cấp.

Theo ông, Hà Nội cần tận dụng giai đoạn này để tái cấu trúc chiến lược phát triển nhà ở, hình thành các đô thị dọc Vành đai 4 gắn với logistics, khu công nghiệp, việc làm và giao thông công cộng theo mô hình TOD. Nếu không quản lý tốt, nguy cơ xuất hiện những không gian đô thị manh mún, nhếch nhác hai bên tuyến đường là rất lớn.

dji-0716-1766055902.jpg
Đường Vành đai 4 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công

Nếu giá nhà tiếp tục bị đẩy lên quá cao, vượt khả năng chi trả của người dân, Hà Nội có thể đối mặt với những hệ lụy tương tự bài học “đô thị ma” tại một số quốc gia. Vì vậy, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết Vành đai 4 cần đặt nhà ở xã hội và chất lượng sống của người dân ở vị trí trung tâm.

KTS Phạm Thanh Tùng cho rằng, một trong những bất cập lớn nhất của quy hoạch đô thị hiện nay là sự thiếu đồng bộ giữa không gian ở và không gian việc làm. Nhiều khu đô thị được xây dựng khang trang, hiện đại nhưng không giải quyết được việc làm và sinh kế cho người dân. Hệ quả là người dân buộc phải di chuyển xa, phụ thuộc gần như hoàn toàn vào phương tiện cá nhân. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi nghề nghiệp của người dân trên 50 tuổi tại các khu vực ven đô gần như là bài toán bất khả thi.

KTS Phạm Thanh Tùng đề xuất quy hoạch đô thị trong giai đoạn tới cần mang “hơi thở của cuộc sống”. Việc tái định cư phải bảo đảm không làm “đứt gãy văn hóa”, khiến người dân mất đi các mối quan hệ cộng đồng vốn có. Đồng thời, quy hoạch cũng cần tính toán nghiêm túc các thách thức của biến đổi khí hậu, cũng như giải pháp chống ngập cho những khu vực trũng thấp.

Thanh Hiếu
#Khu đô thị ma #Hà Nội #Vành đai 4- Vùng Thủ đô

Xem thêm

Cùng chuyên mục