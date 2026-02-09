Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Khách Tây thích thú mâm cỗ cúng ông Công ông Táo 'chuẩn vị' Hà thành

Nam Giang

TPO - Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo chuẩn vị Hà thành tại số 87 Mã Mây khiến nhiều khách Tây trầm trồ, hào hứng khi lần đầu chạm vào nét đẹp văn hóa tâm linh truyền thống của người Việt.

VIDEO: Khách Tây trầm trồ với mâm cỗ đầy cúng ông Công ông Táo tại ngôi nhà di sản.
bo-sung.jpg
Nằm trong chuỗi hoạt động đón Tết tại phố cổ Hà Nội, chương trình “Tết Việt – Tết Phố” năm 2026 do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức tại Ngôi nhà di sản (số 87 phố Mã Mây), tái hiện không gian sinh hoạt, đón Tết của một gia đình Hà Nội xưa.
tp-co-ong-cong-anh-20.jpg
Theo phong tục của người Việt, các gia đình thường làm mâm cỗ cúng tiễn ông Công ông Táo về trời vào ngày 23 tháng Chạp Âm lịch. Đây cũng là hoạt động hút khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế trong dịp Tết đến xuân về.
tp-co-ong-cong-anh-11.jpg
Theo quan niệm dân gian, các vị Táo là thần cai quản bếp lửa, giữ gìn sự ấm êm, sung túc cho mỗi gia đình, vì thế nghi lễ này luôn được coi trọng.
tp-co-ong-cong-anh-12.jpg
Mâm cỗ của người Hà Nội xưa rất tươm tất, thường gồm các món đặc sản Hà thành như thịt gà, giò, các món xào, canh chân giò nấu măng hoặc canh xương, nem rán...
tp-co-ong-cong-anh-18.jpg
tp-co-ong-cong-anh-13.jpg
tp-co-ong-cong-anh-14.jpg
Những món ăn trong mâm cỗ được sắp xếp tỉ mỉ, công phu. Người sắp cỗ chuẩn bị nguyên liệu kỹ càng trước khi lên mâm.
tp-co-ong-cong-anh-8.jpg
Ngoài ra, lễ vật còn có 3 bộ mũ, áo, hia (gồm 2 ông và 1 bà). Trong đó, mũ của ông có cánh chuồn để thẳng, còn mũ của bà không có cánh chuồn.
tp-co-ong-cong-anh-47.jpg
Mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo không đơn thuần là một bữa ăn mà còn thể hiện lòng thành kính và mong ước về một năm mới bình an, thuận lợi, gia đạo yên vui.
tp-co-ong-cong-anh-21.jpg
Du khách quốc tế đến đây tỏ ra hào hứng khi được chứng kiến các nghi lễ đưa ông Công ông Táo về trời.
tp-co-ong-cong-anh-31.jpg
tp-co-ong-cong-anh-25.jpg
tp-co-ong-cong-anh-27.jpg
Đến với ngôi nhà di sản, du khách quốc tế được cảm nhận không gian Tết của một gia đình Hà Nội xưa qua mâm cỗ gồm các món ăn đặc sản Tết của Hà thành.
tp-co-ong-cong-anh-35.jpg
Trong các nghi lễ cúng ông Công ông Táo, du khách còn được tận mắt chứng kiến người phụ nữ Hà thành biến quả đu đủ xanh thành những đóa hoa rực rỡ dâng lên ban thờ.
tp-co-ong-cong-anh-44.jpg
tp-co-ong-cong-anh-36.jpg
tp-co-ong-cong-anh-34.jpg
“Bộ môn nghệ thuật tỉa hoa đu đủ là một trong những nét tinh hoa của phụ nữ Hà Nội ngày xưa. Bông hoa đu đủ mang ý nghĩa mong ước đủ đầy, bình an. Việc dâng lên ban thờ những sản phẩm làm từ tấm lòng biết ơn của con cháu đối với tổ tiên trong dịp lễ, Tết rất ý nghĩa và linh thiêng”, chị Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1973, Hà Nội), một trong những người hiếm hoi theo nghệ thuật tỉa hoa chẻ cánh từ quả đu đủ xanh, chia sẻ.
tp-co-ong-cong-anh-38.jpg
tp-co-ong-cong-anh-42.jpg
tp-co-ong-cong-anh-41.jpg
Những bình hoa cúc, thược dược... từ những quả đu đủ xanh được chị Thu tự tay chuẩn bị dâng lên ban thờ tổ tiên ngày đưa ông Công ông Táo về trời tại ngôi nhà di sản.
Nam Giang
