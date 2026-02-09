Khách Tây thích thú mâm cỗ cúng ông Công ông Táo 'chuẩn vị' Hà thành

TPO - Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo chuẩn vị Hà thành tại số 87 Mã Mây khiến nhiều khách Tây trầm trồ, hào hứng khi lần đầu chạm vào nét đẹp văn hóa tâm linh truyền thống của người Việt.
Những món ăn trong mâm cỗ được sắp xếp tỉ mỉ, công phu. Người sắp cỗ chuẩn bị nguyên liệu kỹ càng trước khi lên mâm.
Đến với ngôi nhà di sản, du khách quốc tế được cảm nhận không gian Tết của một gia đình Hà Nội xưa qua mâm cỗ gồm các món ăn đặc sản Tết của Hà thành.
“Bộ môn nghệ thuật tỉa hoa đu đủ là một trong những nét tinh hoa của phụ nữ Hà Nội ngày xưa. Bông hoa đu đủ mang ý nghĩa mong ước đủ đầy, bình an. Việc dâng lên ban thờ những sản phẩm làm từ tấm lòng biết ơn của con cháu đối với tổ tiên trong dịp lễ, Tết rất ý nghĩa và linh thiêng”, chị Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1973, Hà Nội), một trong những người hiếm hoi theo nghệ thuật tỉa hoa chẻ cánh từ quả đu đủ xanh, chia sẻ.
Những bình hoa cúc, thược dược... từ những quả đu đủ xanh được chị Thu tự tay chuẩn bị dâng lên ban thờ tổ tiên ngày đưa ông Công ông Táo về trời tại ngôi nhà di sản.