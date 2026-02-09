Khách Tây thích thú mâm cỗ cúng ông Công ông Táo 'chuẩn vị' Hà thành

TPO - Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo chuẩn vị Hà thành tại số 87 Mã Mây khiến nhiều khách Tây trầm trồ, hào hứng khi lần đầu chạm vào nét đẹp văn hóa tâm linh truyền thống của người Việt.