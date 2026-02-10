Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Hiệp thương lần 3 phải được soi chiếu kỹ

Quyết liệt, khẩn trương đồng thời chặt chẽ, đúng quy trình

Ngày 10/2, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Hội đồng Bầu cử quốc gia do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã đến giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh và các cơ quan liên quan, ông Trịnh Văn Quyết ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của tỉnh Quảng Ngãi trong triển khai các bước của công tác bầu cử theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương. Trong đó, tỉnh đã thực hiện tốt công tác xây dựng cơ cấu nhân sự, tổ chức hiệp thương, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cũng như đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong bối cảnh mới, khi chính quyền địa phương vận hành theo mô hình 2 cấp. Thực tế cho thấy, có những địa phương cách xa trung tâm xã hàng chục km, có cán bộ xã chưa từng thực hiện công tác bầu cử. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn, chuẩn bị kỹ lưỡng để khi triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ngãi cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cấp xã về công tác bầu cử. Việc triển khai phải được thực hiện với tinh thần quyết liệt, khẩn trương nhưng đồng thời bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình.

Ông Quyết cũng lưu ý Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi, trong quá trình tổ chức hiệp thương lần 3 cần được soi chiếu kỹ, làm tốt hơn nữa, quan tâm đến người ứng cử do Trung ương giới thiệu, tạo điều kiện tốt nhất cho đại biểu được tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đảm bảo an toàn.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Ban Bầu cử tỉnh cần tiếp tục cập nhật, rà soát danh sách cử tri, nhất là nắm vững diễn biến, di biến động, đảm bảo 100% người đến tuổi được đi bầu cử. Các bên liên quan kịp thời chỉ đạo giải quyết những đơn thư khiếu nại không chủ quan, chủ động nắm chắc từ sớm, từ xa, chủ động được, bố trí lực lượng, phát huy vai trò của nhân dân để đảm bảo an ninh, an toàn nhất là ở các điểm bầu cử.

Trước đó, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội – Hội đồng Bầu cử quốc gia đã trực tiếp kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại xã An Phú. Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá địa phương đã triển khai khá tốt, nghiêm túc và đầy đủ các nội dung chuẩn bị bầu cử theo đúng hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Một số kiến nghị của Ban Bầu cử địa phương liên quan đến cơ cấu đại biểu, giải quyết đơn thư và xử lý các tình huống phát sinh đã được đoàn công tác trao đổi, thông tin và giải thích cụ thể.

Quảng Ngãi không có người tự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh có 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội để tiến hành bầu 11 đại biểu; 21 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu 66 đại biểu, và 683 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã để bầu 1.982 đại biểu. Toàn tỉnh có 1.546 khu vực bỏ phiếu, 1.546 tổ bầu cử.

Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội – Hội đồng Bầu cử quốc gia đã trực tiếp kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại xã An Phú (tỉnh Quảng Ngãi).

Đến 17h ngày 1/2, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tiếp nhận 22 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 120 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031; không có người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Cơ cấu đại biểu của tỉnh Quảng Ngãi được thực hiện theo đúng quy định của Trung ương. Trong đó, cơ cấu số người ứng cử HĐND cấp xã: nữ (42,2%), người ngoài Đảng (13,85%), đồng bào dân tộc thiểu số (32,24%).

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tỉnh Quảng Ngãi triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng định hướng và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Nội dung tuyên truyền được thực hiện toàn diện, tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc tham gia bầu cử.

Song song với đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử được tỉnh đặc biệt chú trọng, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Đến nay, 96 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh đã triển khai rà soát, lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu; đồng thời thực hiện niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND, các địa điểm công cộng và thông báo rộng rãi theo đúng quy định.