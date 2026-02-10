Bí thư TPHCM Trần Lưu Quang tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ thành phố

TPO - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần năng động, nghĩa tình và sáng tạo của thành phố được bồi đắp từ nhiều vùng đất, nhiều thế hệ, trong đó có Bình Dương, có Bà Rịa Vũng Tàu - những địa phương giàu truyền thống yêu nước, giàu tính cách mạng, giàu sự lao động và cống hiến. “Những dấu ấn các đồng chí đã để lại, dù là ở TPHCM, Bình Dương hay Bà Rịa Vũng Tàu đều là những viên gạch nền quan trọng cho sự phát triển hôm nay...”, ông nêu rõ.

Ngày 10/2, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp mặt “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Bính Ngọ 2026.

Dự buổi họp mặt có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (thứ hai từ trái qua) cùng các đại biểu dự buổi họp mặt. Ảnh: Ngô Tùng

Cùng dự còn có các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, đại diện gia đình có công với cách mạng, cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn thành phố; các chuyên gia, nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, đại diện các dân tộc, tôn giáo, văn nghệ sĩ…

Buổi họp mặt là dịp để lãnh đạo TPHCM gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẻ, thông tin đến các đại biểu về một số kết quả nổi bật của TPHCM đạt được trong năm 2025. Đồng thời, bày tỏ tình cảm của lãnh đạo thành phố đến các đại biểu vì những đóng góp trong năm qua.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bày tỏ sự trân trọng khi được gặp mặt các đại biểu - những người đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ và cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, cho sự phát triển của thành phố và vùng đất Nam bộ thân yêu.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tri ân và chúc tết các vị lão thành cách mạng, đại diện gia đình chính sách, các thế hệ lãnh đạo thành phố. Ảnh: Ngô Tùng

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy TPHCM trân trọng gửi đến các đại biểu cùng gia đình lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Đồng thời, mong các đại biểu luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho Đảng bộ và chính quyền, nhân dân thành phố.

Ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần năng động, nghĩa tình và sáng tạo của thành phố được bồi đắp từ nhiều vùng đất, nhiều thế hệ, trong đó có Bình Dương, có Bà Rịa Vũng Tàu - những địa phương giàu truyền thống yêu nước, giàu tính cách mạng, giàu sự lao động và cống hiến; đã cùng TPHCM chia sẻ những khó khăn trong sự đồng hành phát triển, góp phần hình thành nên một không gian kinh tế xã hội năng động, gắn bó nghĩa tình của cả vùng Đông Nam bộ.

“Những dấu ấn các đồng chí đã để lại, dù là ở TPHCM, Bình Dương hay Bà Rịa Vũng Tàu đều là những viên gạch nền quan trọng cho sự phát triển hôm nay, là tài sản tinh thần quý báu để các thế hệ cán bộ hiện nay tiếp tục học hỏi, kế thừa và phát huy”, người đứng đầu Đảng bộ TPHCM khẳng định.

Nhìn nhận năm 2026 là năm có ý nghĩa bản lề cho chặng đường phát triển mới, thành phố đang đứng trước nhiều thời cơ lớn nhưng cũng không ít những thách thức, Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ trong hành trình đó, TPHCM luôn trân trọng và mong tiếp tục nhận được những ý kiến tâm huyết, những kinh nghiệm quý báu và đặc biệt là những lời nhắc nhở chân thành của các đồng chí lão thành, cán bộ thành phố để thế hệ hôm nay làm tròn hơn trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân và trước lịch sử.

Đảng bộ, chính quyền TPHCM luôn ghi nhớ, trân trọng và biết ơn sâu sắc những đóng góp to lớn của các đại biểu. Đồng thời tự nhắc phải giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trò chuyện cùng các đại biểu.

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi họp mặt.

Nhân dịp đầu xuân mới, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang gửi lời chúc đến các đại biểu luôn mạnh khỏe, an vui, tiếp tục đồng hành, động viên và truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay và mai sau, vì một TPHCM nghĩa tình, năng động, sáng tạo và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.