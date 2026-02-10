Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Bộ 3 ngựa vàng ‘Tam mã phi thiên’ ở Đà Nẵng gây chú ý

Hoài Văn

TPO - Bộ ba ngựa vàng "Tam mã phi thiên" tại Quảng trường 24-3 Đà Nẵng thể hiện sức mạnh, đoàn kết và vươn mình trong kỷ nguyên mới dịp Tết Bính Ngọ 2026.

tp-ngua-vang.jpg
Bộ 3 ngựa vàng﻿ “Tam mã phi thiên” trưng bày tại Quảng trường 24-3, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng. Đây là địa điểm trung tâm thuộc thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ, được lựa chọn trưng bày linh vật hằng năm. Ảnh: Hoài Văn
tp-ngua-vang-4.jpg
Theo ghi nhận, những ngày này các đơn vị thi công bước vào những khâu cuối hoàn tất thi công khu vui xuân, hoa, tiểu cảnh, mô hình linh vật, đèn trang trí theo chủ đề đón Tết Bính Ngọ 2026.
tp-ngua-vang-9.jpg
tp-ngua-vang-12.jpg
Đáng chú ý, khu vực trung tâm quảng trường trưng bày bộ ba ngựa vàng với chủ đề "Tam mã phi thiên" thể hiện sự mạnh mẽ, oai phong, tượng trưng cho ba miền Bắc - Trung - Nam cùng đoàn kết vươn mình trong kỷ nguyên mới. Được chế tác với chất liệu chủ yếu bằng xốp, 3 chú ngựa nổi bật với màu vàng óng, thế phi mạnh mẽ.
tp-ngua-vang-14.jpg
tp-ngua-vang-5676.jpg
tp-ngua-vang-13.jpg
Ngay khi linh vật được đưa về trưng bày, người dân đã kéo đến check-in.
tp-linh-vat-ngua-2.jpg
tp-ngua-vang-11.jpg
tp-ngua-vang-5.jpg
Bộ ba ngựa vàng nổi bật bên cạnh vườn mai vàng giữa khu vực trung tâm quảng trường.
tp-ngua-vang-15.jpg
tp-ngua-vang-3.jpg
Cùng với bộ 3 "Tam mã phi thiên", người dân thích thú với cách trang trí ngựa gỗ chở hoa, cùng ngựa nhí ngộ nghĩnh.
tp-ngua-vang-10.jpg
tp-linh-vat-3.jpg
Tại đây được trưng bày hình ảnh biểu tượng Thánh Gióng gợi nhớ lịch sử hào hùng, chuỗi tiểu cảnh tôn vinh các giá trị truyền thống, tình yêu niềm tự hào với quê hương...
tp-ngua-vang-16.jpg
Được biết, năm nay thành phố Đà Nẵng đầu tư cho thành phố Tam Kỳ (cũ) hơn 6 tỷ đồng, trong đó khoảng 5 tỷ đồng trang trí quảng trường 24-3, còn lại là trang trí điện, sửa cổng chào cho các phường còn lại nhằm phục vụ người dân và du khách đón xuân mới.
Hoài Văn
#Ngựa vàng #Tam mã phi thiên #Đà Nẵng #quảng trường 24-3 #Tết Bính Ngọ #linh vật #đoàn kết

