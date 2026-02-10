Bộ 3 ngựa vàng ‘Tam mã phi thiên’ ở Đà Nẵng gây chú ý

TPO - Bộ ba ngựa vàng "Tam mã phi thiên" tại Quảng trường 24-3 Đà Nẵng thể hiện sức mạnh, đoàn kết và vươn mình trong kỷ nguyên mới dịp Tết Bính Ngọ 2026.