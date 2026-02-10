Bộ 3 ngựa vàng ‘Tam mã phi thiên’ ở Đà Nẵng gây chú ý

TPO - Bộ ba ngựa vàng "Tam mã phi thiên" tại Quảng trường 24-3 Đà Nẵng thể hiện sức mạnh, đoàn kết và vươn mình trong kỷ nguyên mới dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Đáng chú ý, khu vực trung tâm quảng trường trưng bày bộ ba ngựa vàng với chủ đề "Tam mã phi thiên" thể hiện sự mạnh mẽ, oai phong, tượng trưng cho ba miền Bắc - Trung - Nam cùng đoàn kết vươn mình trong kỷ nguyên mới. Được chế tác với chất liệu chủ yếu bằng xốp, 3 chú ngựa nổi bật với màu vàng óng, thế phi mạnh mẽ.
Ngay khi linh vật được đưa về trưng bày, người dân đã kéo đến check-in.
Bộ ba ngựa vàng nổi bật bên cạnh vườn mai vàng giữa khu vực trung tâm quảng trường.
Cùng với bộ 3 "Tam mã phi thiên", người dân thích thú với cách trang trí ngựa gỗ chở hoa, cùng ngựa nhí ngộ nghĩnh.
Tại đây được trưng bày hình ảnh biểu tượng Thánh Gióng gợi nhớ lịch sử hào hùng, chuỗi tiểu cảnh tôn vinh các giá trị truyền thống, tình yêu niềm tự hào với quê hương...