Kim Mã 4.0 và Kim Mã Hợp Nhất: Linh vật Tết Đà Nẵng như ở dòng thời gian song song

Nhật Trinh

HHTO - Tết Bính Ngọ mới ngấp nghé gõ cửa, Đà Nẵng đã chào sân cực kỳ ấn tượng bằng hai linh vật cùng lúc chiếm trọn spotlight cõi mạng: Kim Mã 4.0 và Kim Mã Hợp Nhất. Hai linh vật, hai “vũ trụ”, khiến netizen có cảm giác như đang xem một cú giao thoa của dòng thời gian song song.

Ngay khi vừa xuất hiện, Kim Mã 4.0 đã khiến nhiều người mắt tròn mắt dẹt. Không còn là hình ảnh linh vật bằng các vật liệu thường thấy mỗi dịp Tết, Kim Mã 4.0 mang phong cách tạo hình đương đại với những đường nét gọn gàng, khỏe khoắn và năng động, thể hiện tinh thần tốc độ, đổi mới và khả năng thích ứng không ngừng.

kim-ma-40-2.jpg
Ảnh: Duy Quốc (Tiền Phong Online)

Đặt trong bối cảnh Tết, thời điểm thường gắn với những hình ảnh quen thuộc, truyền thống, Kim Mã 4.0 đúng kiểu “phá vỡ truyền thống”, nhưng "phá" theo cách khiến người ta phải… đứng lại chụp hình.

kim-ma-40-4.jpg
Thậm chí một số netizen xa quê còn dụi mắt liên tục, nhờ người quen ai ở Đà Nẵng thì "check VAR" giúp coi ở ngoài Kim Mã 4.0 có đẹp dữ dội như trong ảnh không. (Ảnh chụp màn hình)

Tác phẩm có quy mô ấn tượng với chiều cao 4,3m, chiều dài 5,1m, bề rộng phần đế 2,6m, mang đậm tinh thần cyberpunk, trở thành biểu trưng nổi bật cho hình ảnh Đà Nẵng của tương lai - hiện đại, bứt phá và giàu khát vọng.

kim-ma-40-3.jpg
Kim Mã 4.0 được bố trí tại khu vực sàn cảnh quan phía Nam, đoạn đuôi cầu Rồng. Ảnh: Moon Black

Việc đặt linh vật tại khu vực đuôi cầu Rồng, một công trình kiến trúc hiện đại mang tính nhận diện cao của Đà Nẵng càng nhấn mạnh hình ảnh một thành phố trẻ trung, sáng tạo, luôn sẵn sàng bứt phá và hướng mạnh ra tương lai.

Nếu Kim Mã 4.0 đại diện cho tương lai, thì "ngựa sáp nhập" Kim Mã Hợp Nhất lại đưa mọi người trở về với hiện tại. Tác phẩm được sáng tạo độc đáo bằng thủ pháp ghép chữ nghệ thuật, hình thành nên dáng vóc linh vật ngựa từ các khối chữ cấu thành tên thành phố Đà Nẵng cùng địa danh của 94 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, bao gồm 23 phường, 70 xã và đặc khu Hoàng Sa. Đây không chỉ là một cách thể hiện mới mẻ về mặt tạo hình, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự hội tụ, liên kết và thống nhất trong diện mạo chung của thành phố.

linh-vat-ngua5.jpg
Kim Mã Hợp Nhất được bố trí tại khu vực sàn vỉa hè trước cầu chữ T. Ảnh: danang.gov.vn

Trên mạng, ngựa sáp nhập được gọi vui là “chú ngựa gánh team”, “linh vật hệ địa lý”. Mỗi cái tên trên thân ngựa không chỉ là chữ, mà là một khu vực, một cộng đồng, một phần ký ức của người dân thành phố. Và chính sự “nặng nghĩa” đó lại khiến linh vật này trở nên thú vị, được chú ý và bàn tán không kém gì Kim Mã 4.0.

linh-vat-ngua-2.jpg
Game mới Tết này của cư dân Đà Nẵng: "Ngắm ngựa bắt chữ". Ảnh: danang.gov.vn

Điều hay ho là, hai linh vật không hề triệt tiêu nhau mà ngược lại còn bổ sung cho nhau rất vừa vặn. Kim Mã Hợp Nhất là hiện tại vững chắc - đoàn kết - hội tụ, còn Kim Mã 4.0 là tương lai năng động - đổi mới - bền vững. Hai Kim Mã đặt cạnh nhau tạo nên cảm giác như hai lát cắt thời gian cùng tồn tại.

linh-vat-ngua-da-nang.jpg
Tết không chỉ là giữ nguyên những gì quen thuộc, mà thông qua các linh vật còn là cách mỗi thành phố kể câu chuyện của mình theo cách riêng. Ảnh: Moon Black

Hai linh vật đều do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (tỉnh Quảng Trị) trực tiếp sáng tác và thi công. Với hai Kim Mã này, có lẽ Đà Nẵng năm nay đã thực sự “phi nước đại” vào lòng giới trẻ rồi.

image.jpg





Nhật Trinh
#Kim Mã 4.0 #Kim Mã hợp nhất #Đà Nẵng #linh vật Tết 2026 #linh vật Tết Bính Ngọ #Tết Bính Ngọ 2026 #linh vật ngựa

