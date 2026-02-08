Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gia Đình Haha "thắng lớn" tại WeChoice, chị Vàng Thị Thông dẫn đầu bình chọn

HHTO - Chị Vàng Thị Thông và chương trình Gia Đình Haha cùng được vinh danh tại lễ trao giải WeChoice Awards 2025, ghi dấu hành trình bền bỉ lan tỏa những giá trị tích cực và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam", WeChoice Awards năm nay tiếp tục hành trình tôn vinh những con người, dự án và giá trị tích cực đã âm thầm tạo nên sức lan tỏa cho cộng đồng trong suốt một năm qua. Trong đó, chị Vàng Thị Thông được xướng tên ở hạng mục Top 10 nhân vật truyền cảm hứng năm 2025, đồng thời dẫn đầu bình chọn với hơn 350.000 lượt ủng hộ từ cộng đồng. Câu chuyện về người phụ nữ vùng cao kiên trì kể câu chuyện bản làng bằng ngôn ngữ của thời đại mới đã chạm đến sự đồng cảm của đông đảo khán giả.

Chị Thông giới thiệu về Bản Liền và cộng đồng người Tày đến với khán giả. Nguồn: WeChoice.

Gia đình chị Vàng Thị Thông (dân tộc Tày, xã Bản Liền, Lào Cai) được xem là hình mẫu gia đình trẻ hạnh phúc, gìn giữ nếp sống văn hóa và làm kinh tế bền vững, đặc biệt được yêu mến qua chương trình Gia Đình Haha. Cùng chồng là anh Hà, chị Thông nỗ lực bảo tồn bản sắc văn hóa bản địa thông qua mô hình homestay truyền thống, mang đến cho du khách những trải nghiệm chân thật về đời sống vùng cao.

Không chỉ ghi dấu ấn ở hạng mục cá nhân, dự án "Gia Đình Haha - Vì một Việt Nam hạnh phúc" cũng được cộng đồng bình chọn là "Dự án CSR truyền cảm hứng năm 2025" tại WeChoice Awards 2025. Chương trình hướng tới việc nâng cao nhận thức, thúc đẩy các hành động thiết thực trong bảo vệ môi trường, phục hồi cảnh quan và hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.

image-1.jpg
Dự án đã huy động hơn 20.000 cây xanh để phủ xanh các khu đất trống, đồi trọc tại Bản Liền. Ảnh: Gia Đình Haha.

Lần này, cả gia đình gồm chị Thông, anh Hà cùng hai con là bé Thư và bé Thắng đã di chuyển từ Bắc Hà (Lào Cai) vào TP.HCM từ sớm để tham dự Gala. Những gương mặt quen thuộc trong Gia Đình Haha như Jun Phạm, Ngọc Thanh Tâm cũng không giấu được sự xúc động và háo hức khi hội ngộ cùng gia đình chị Thông.

Gia đình chị Thông - anh Hà hội ngộ Tư Tâm (Ngọc Thanh Tâm)﻿. Nguồn: @_minhuynn
627675527-3372186442950158-6547581222279992730-n.jpg
Anh cả Thuận cũng đã có dịp thực hiện lời hứa "mời anh chị tới chơi nhà". Ảnh: Jun Phạm.
621579280-1310020557833659-2981180238808404132-n.jpg
Vân Anh
#chị thông gia đình haha #chị vàng thị thông #wechoice awards #gia đình haha #wechoice awards 2025

