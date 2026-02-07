Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gần 300 đơn vị máu được hiến tặng tại Lễ hội Xuân Hồng 2026

P.V

Giữa những ngày đầu năm rộn ràng không khí Tết, Lễ hội Xuân Hồng 2026 diễn ra tại xã Phúc Thịnh (Hà Nội) mang đến một mùa Xuân của tuổi trẻ, của lòng nhân ái và sẻ chia với gần 300 đơn vị máu được hiến tặng.

hien-mau-17.jpg

Không sân khấu hoành tráng, nhưng Lễ hội Xuân Hồng lại khiến nhiều người dừng lại thật lâu. Ở đó, mỗi người đến hiến máu đều mang theo một mong muốn giản dị: góp một phần nhỏ bé để giúp ai đó được tiếp tục sống, được đón thêm nhiều mùa Xuân nữa.

hien-mau-11.jpg

Lễ hội Xuân Hồng được tổ chức từ năm 2008, bắt nguồn từ thực tế thiếu máu điều trị sau Tết. Qua nhiều năm, chương trình không chỉ bổ sung nguồn máu quý giá cho các bệnh viện mà còn tạo nên một thói quen đẹp: hiến máu như một việc làm ý nghĩa để khởi đầu năm mới.

anh-2-ba-dinh-thi-phuc-phat-bieu.jpg
Bà Đinh Thị Phức – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội

Chia sẻ tại chương trình, bà Đinh Thị Phức – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội nhấn mạnh: mỗi giọt máu được hiến tặng đều mang theo tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng. Chính sự lan tỏa thầm lặng ấy đã giúp Lễ hội Xuân Hồng trở thành ngày hội của lòng tốt, nơi người cho và người nhận được kết nối bằng sự sống.

hien-mau-7.jpg
hien-mau-13.jpg
hien-mau-6.jpg
Gần 300 đơn vị máu được hiến tặng tại Lễ hội Xuân hồng 2026

P.V
#hiến máu #Lễ hội Xuân Hồng #Hà Nội #tình yêu thương #đồng hành cộng đồng #nhân ái

