Mẹ chồng sỉ nhục con dâu: Có vi phạm pháp luật không, có thể bị phạt thế nào?

HHTO - Những đoạn video mà một phụ nữ ở Hà Nội đăng lên mạng xã hội cho thấy cô mới sinh em bé mà bị mẹ chồng mắng nhiếc bằng những lời lẽ nặng nề đang được nhiều cư dân mạng quan tâm. Vậy hành vi của người mẹ chồng - sỉ nhục, chì chiết con dâu - có vi phạm pháp luật không?

Chị Tr. (Hà Nội) đã đăng một vài đoạn video, trong đó cho thấy chị từng bị mẹ chồng nhiếc móc dù chị mới sinh em bé, khiến người xem đều thương cảm. Theo một số trang tin, chị Tr. cho biết chị đã ly hôn, như vậy người phụ nữ lớn tuổi có hành vi mắng nhiếc trong video là mẹ chồng cũ. Bà là mẹ ruột của diễn viên Phương Oanh, nhưng chị Tr. nói rằng giữa chị và Phương Oanh “không có vấn đề gì”.

Thực tế, thỉnh thoảng trong gia đình có chút bất đồng là bình thường, nhưng khi các hành vi mắng chửi, sỉ nhục diễn ra thường xuyên, gây tổn hại rõ rệt đến tinh thần người trong cuộc thì rất có thể người thực hiện hành vi đã vi phạm pháp luật.

Theo Điều 3 trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (2022) thì hành vi bạo lực gia đình có bao gồm “lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm”. Như vậy, việc mẹ chồng nhiếc móc, sỉ vả con dâu có thể bị coi là bạo lực gia đình.

Trong trường hợp mức độ vi phạm chưa đến ngưỡng truy cứu trách nhiệm hình sự, người có hành vi sỉ nhục có thể bị xử phạt hành chính. Nghị định 144/2021/NĐ-CP có Điều 54 quy định mức phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình.

Ở những tình huống nghiêm trọng hơn, người có hành vi nói trên có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “làm nhục người khác” hoặc tội “hành hạ, ngược đãi” con, cháu.

Trong tình huống video mẹ chồng mắng con dâu nói trên được đăng lên mạng xã hội thì có một thực tế khá oái oăm là cả hai bên đều có thể vi phạm pháp luật: Người mẹ chồng có thể vi phạm Luật phòng, chống bạo lực gia đình; còn người con dâu có thể vi phạm điều luật liên quan đến quyền về hình ảnh, đời sống riêng tư của cá nhân.

Cho nên, nếu nhìn từ góc độ pháp lý thì một người có thể thu thập chứng cứ để bảo vệ mình nhưng cần thông qua cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể. Còn việc tự ý công khai các đoạn video trích từ camera trong gia đình lên mạng xã hội lại có thể dẫn đến những vi phạm khác, khiến sự việc trở nên phức tạp hơn.

Vì vậy, lựa chọn đúng cách xử lý trong từng trường hợp mới giúp người bị ảnh hưởng được bảo vệ quyền lợi một cách hợp lý nhất.

