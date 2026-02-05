Tiết Lập Xuân thứ hai trong năm Âm lịch: Năm nay sẽ nồm ẩm nhiều hơn?

HHTO - Tiết Lập Xuân năm nay vừa bắt đầu, và đây là tiết Lập Xuân thứ hai trong năm Âm lịch này. Đây cũng là thời điểm mà thời tiết ở miền Bắc có xu hướng ấm và ẩm. Nhiều người cho rằng trong tiết Lập Xuân thứ hai, trời càng nồm ẩm hơn. Sự thật có phải vậy không, và “mùa Xuân kép” có ý nghĩa gì?

Theo cách lập lịch từ xa xưa, được sử dụng ở một số nước phương Đông thì Lập Xuân là tiết khí mở đầu trong 24 tiết khí, đánh dấu thời điểm ánh sáng ban ngày bắt đầu nhiều hơn, thời tiết ấm dần lên.

Ở miền Bắc nước ta, tiết Lập Xuân gắn với xu hướng ấm và ẩm, thậm chí có mưa phùn. Ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác có những đợt nồm đến căng thẳng khi có nhiều gió Đông Nam, khiến sàn nhà, tường, đồ đạc đều ẩm ướt.

Năm nay ngày bắt đầu tiết Lập Xuân là 4/2, khi chưa sang năm mới Bính Ngọ. Tức là năm Ất Tỵ có đến hai lần Lập Xuân do trong năm có tháng nhuận âm lịch (lần thứ nhất là ngày 3/2/2025 Dương lịch, tức là mùng 6 Tết Ất Tỵ).

Ảnh: Dương Triều/ TPO.

Trên mạng xã hội, một số người cho rằng trong tiết Lập Xuân thứ hai của một năm Âm lịch thì trời còn nồm ẩm gấp đôi bình thường. Có đúng như vậy không?

Câu trả lời là không, vì hiện tượng nồm ẩm ở miền Bắc phụ thuộc nhiều vào hướng gió và hoạt động của các khối không khí trong từng thời điểm cụ thể. Tức là không phải tiết Lập Xuân gây ra nồm, cho nên việc có tiết Lập Xuân kép trong năm Âm lịch không phải là cơ sở để nhận định rằng mùa Xuân năm nay sẽ “nồm ẩm gấp đôi/ hơn hẳn” so với trung bình, hoặc so với tiết Lập Xuân thứ nhất.

Còn nếu nói đến ý nghĩa về mặt niềm tin, tinh thần, thì “mùa Xuân kép” thường được gắn với nhiều cơ hội phát triển, và tất nhiên, cơ hội và may mắn thường đến với những người có sự chuẩn bị tốt, không ngừng cố gắng.

Ảnh: Dương Triều/ TPO.

Về thời tiết, hiện tại nhiều nơi ở miền Bắc, bao gồm Hà Nội, đang khá ẩm, nhiều lúc nồm. Dự báo ngày mai, 6/2, còn nồm ẩm hơn. Đến cuối tuần, miền Bắc đón không khí lạnh nhưng kèm mưa, nhiệt độ giảm mạnh.

Tóm lại, hiện chưa thể biết là tháng 2/2026 có ẩm hơn tháng 2/2025 không, nhưng nếu có thì cũng không phải do tiết Lập Xuân kép.

Vào những ngày trời nồm, người dân nên đóng cửa và cửa sổ, nếu có thể thì bật máy hút ẩm; bật quạt thông gió trong phòng tắm và nhà bếp khi sử dụng; nên mặc vài lớp trang phục để thay đổi linh hoạt trong ngày, nếu bị ướt người thì cần thay đồ ngay để tránh bị nhiễm lạnh.