Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Từ mai Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt dần, dự báo sắp có ngày ấm lên gần 30 độ C

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Không khí lạnh ở miền Bắc đợt này không kéo dài, dự báo đến mai sẽ bắt đầu suy yếu. Hà Nội sẽ có nắng trở lại và nhiệt độ tăng dần, trong tuần này có thể có ngày mà nhiệt độ cảm nhận lên đến gần 30 độ C, trước khi có đợt không khí lạnh tiếp theo.

Hà Nội đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh ở mức rất vừa phải, nên đã có nhiều người mong là Tết có thời tiết như thế này thì đẹp. Sáng nay, 2/2, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội khoảng 16oC, chỉ là rét chứ không đến mức rét đậm. Đến chiều nhiệt độ lại có thể lên xấp xỉ 20oC, trời khô ráo.

Nhưng như đã đề cập trong bản tin trước, có thể sáng sớm mai, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội lại giảm một chút, xuống mức 14 - 15oC, là sát hoặc đúng mức rét đậm. Tuy nhiên, trong ngày mai thì không khí lạnh suy yếu và trời có nắng nên buổi chiều có thể lên đến 23oC, rất mát mẻ (hoặc ấm áp, tùy theo cảm nhận của mỗi người).

temp-feb3-0600.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng mai, 3/2. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Ngày mai, 3/2, cũng là khi Hà Nội bắt đầu xu hướng tăng nhiệt sau đợt lạnh này.

Sau đó, ở Hà Nội còn tăng ẩm, sáng và tối có thể có cảm giác nồm. Đặc biệt, theo đa phần các mô hình dự báo hiện tại thì đến ngày 5 - 6/2 (thứ Năm và thứ Sáu tới), nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày ở Hà Nội vào buổi trưa và chiều lên đến 28 - 29oC, như vậy là rất ấm.

temp-feb5-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa thứ Năm tới (5/2). Ảnh: Ventusky, ICON.

Vào những lúc trời đang rét thì có thể nhiều người mong ấm lên, nhưng lúc trời chuyển ấm kèm ẩm, nhiệt độ lại tăng nhanh thì chưa chắc đã là dễ chịu. Vì vậy, trong tuần này, người dân lưu ý lựa chọn trang phục linh hoạt - trời rét buổi sáng thì vẫn nên mặc ấm rồi ban ngày bỏ bớt áo khoác; ra ngoài nên che mũi - miệng vì trời rét thì đường hô hấp dễ bị lạnh, còn đến khi ấm và ẩm thì có khả năng mức ô nhiễm không khí lại tăng.

coverfb1474.jpg
Thục Hân
#thời tiết Hà Nội #thời tiết miền Bắc #nhiệt độ Hà Nội #không khí lạnh Hà Nội #bao giờ Hà Nội hết lạnh #bao giờ Hà Nội ấm lên #bao giờ Hà Nội có nắng #gió mùa Đông Bắc #Hà Nội tăng nhiệt

Xem thêm

Cùng chuyên mục