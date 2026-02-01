Thời điểm rét nhất đợt này ở Hà Nội là khi nào, từ nay đến Tết có còn rét hơn?

HHTO - Không khí lạnh về miền Bắc khiến Hà Nội chuyển rét, khô ráo - kiểu thời tiết mà rất nhiều người thích. Dự báo thời điểm rét nhất ở Hà Nội trong đợt không khí lạnh này là khi nào, và từ giờ đến Tết liệu Hà Nội có đợt nào rét hơn nữa không?

Ở Hà Nội khi trời ẩm thì có bật bao nhiêu cái máy hút ẩm cũng vẫn thấy chưa khô, nhưng gió mùa Đông Bắc về là trời khô ráo, dễ chịu hơn ngay.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Hà Nội đã chuyển rét khô; sáng nay, 1/2, nhiệt độ cảm nhận là khoảng 16oC, đến chiều sẽ lên mức 19 - 20oC. Có thể nói là đợt lạnh này rất… vừa phải.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 1/2. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Như trong một số đợt không khí lạnh trước, thường là ngày có nhiệt độ trung bình thấp nhất (và tạo cảm giác rét nhất vì mới thay đổi thời tiết) lại không phải là ngày có thời điểm nhiệt độ xuống thấp nhất.

Không khí lạnh tiếp tục về nên dự báo nhiệt độ buổi sáng sớm ở Hà Nội sẽ còn giảm, và sáng sớm mai và/ hoặc sáng sớm ngày kia (2/2 - 3/2) mới là thời điểm rét nhất trong đợt này: Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể là 14 - 15oC. Vì vậy, mặc dù trong ngày có thể đỡ lạnh nhưng người dân đi học, đi làm sớm vẫn nên mặc ấm, giữ ấm đường hô hấp.

Trong ngày 3/2, dự báo không khí lạnh suy yếu và nhiệt độ ở Hà Nội sẽ tăng dần.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm mai, 2/2. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Vậy từ giờ đến Tết Nguyên đán, ở Hà Nội còn đợt nào rét hơn thế này nữa không?

Theo các mô hình hiện tại thì dự báo khoảng 7 - 8/2 sẽ có một đợt không khí lạnh nữa. Các mô hình vẫn chưa thống nhất về mức độ rét ở Hà Nội trong đợt đó, nhưng phần nhiều dự báo là rét hơn hiện tại, có thể rét đậm hoặc gần mức rét hại, mặc dù rét cũng không kéo dài.

Tuy nhiên, vẫn có mô hình (ECMWF của châu Âu) dự báo đợt không khí lạnh 7 - 8/2 chỉ khiến Hà Nội lạnh vừa, không rét đậm.

Như vậy, trước Tết thì dự báo ít nhất sẽ có đợt không khí lạnh về trong khoảng 7 - 8/2, độ chắc chắn là cao vì các mô hình đã thống nhất; còn mức độ rét ở Hà Nội thì có lẽ phải hết đợt rét này mới có dự báo cụ thể hơn về đợt sau.