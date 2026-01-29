Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Ngày mai là cao điểm nồm ẩm, bao giờ Hà Nội hết nồm và trời sẽ chuyển rét?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Mặc dù chưa đến mức nồm “đậm” như trong mùa Xuân nhưng ở Hà Nội đang rất ẩm, đặc biệt vào các buổi tối và sáng sớm. Dự báo ngày mai sẽ ẩm hơn nữa trước khi không khí lạnh về. Vậy khi trời nồm ẩm thì nên đóng cửa hay mở cửa, và bao giờ Hà Nội chuyển rét, hết nồm?

Có lẽ trạng thái thời tiết mà ít người thích nhất ở Hà Nội chính là trời nồm ẩm. Mấy hôm nay ở Hà Nội ẩm, nhất là vào buổi tối và sáng sớm, tuy chưa đến mức nồm ướt nhà ướt tường như giữa mùa Xuân nhưng cũng khiến sàn nhà và đồ đạc rất ẩm, những người có cơ địa nhạy cảm có thể cũng bị dị ứng rồi.

Ngoài trời thì tương đối ấm (hoặc mát, tùy theo cảm giác của mỗi người), nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội chiều nay, 29/1, và chiều mai đều khoảng 25oC. Nhưng dự báo ngày mai sẽ là cao điểm nồm ẩm trong đợt này, cả ngày có gió Nam - Đông Nam, sáng và tối ẩm đã đành, chiều mai cũng sẽ ẩm hơn chiều nay.

temp-jan29-1400.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 29 và chiều 30/1. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nồm ẩm như vậy khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, bị ảnh hưởng đến đường hô hấp, thậm chí tâm trạng cũng khó chịu hơn. Nhưng đây là kiểu thời tiết thường thấy ở Hà Nội trước khi không khí lạnh về.

Dự báo đợt không khí lạnh sắp tới sẽ về miền Bắc vào ngày 31/1, có khả năng về đến Hà Nội trong cùng ngày nhưng nhiệt độ chưa giảm nhiều ngay lập tức. Phải sang ngày 1/2, Hà Nội hết nồm ẩm rõ rệt, có thể chuyển rét với nhiệt độ trong khoảng 15 - 16oC (mức thấp nhất) đến khoảng 20oC hoặc hơn một chút (mức cao nhất). Như vậy, gọi là chuyển rét nhưng dự báo cũng chỉ rét vừa vừa thôi.

temp-feb1-0700.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 1/2, khi có không khí lạnh. Ảnh: Ventusky, ICON.

Người dân lưu ý trong những ngày nồm ẩm, nên đóng cửa và cửa sổ vào những lúc ẩm nhất trong ngày (sáng, tối); chỉ mở cửa sổ khi thấy không khí bên ngoài khô hơn trong nhà (ví dụ buổi chiều), và/ hoặc chỉ mở trong khoảng thời gian ngắn (ví dụ lúc nấu ăn). Còn trong nhà nên bật máy hút ẩm (nếu có) để giảm nguy cơ bị dị ứng đường hô hấp và hư hỏng thực phẩm, đồ đạc.

coverfb1474.jpg
Thục Hân
#thời tiết Hà Nội #nhiệt độ Hà Nội #thời tiết miền Bắc #không khí lạnh Hà Nội #bao giờ Hà Nội lạnh #bao giờ hết nồm #bao giờ hết nồm ẩm ở Hà Nội #bao giờ không khí lạnh về #Hà Nội có rét nữa không

Xem thêm

Cùng chuyên mục