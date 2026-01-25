"Chuỗi 18 ngày lạnh nhất mùa Đông" kết thúc, Hà Nội còn rét đậm nữa không?

HHTO - Hôm nay là ngày cuối cùng của "chuỗi 18 ngày rét nhất mùa Đông" và nhiệt độ ở Hà Nội bắt đầu tăng khá rõ rệt. Vậy sắp tới, hoặc cụ thể là từ giờ đến khi tiết Lập Xuân bắt đầu, ở miền Bắc còn đợt rét đậm rét hại nào nữa không, liệu rét bằng hay rét hơn đợt vừa rồi không?

Không khí lạnh ở miền Bắc đang suy yếu và nhiệt độ ở Hà Nội bắt đầu tăng dần. Mặc dù nhiều người có thể vẫn thấy rét, do cảm nhận của mỗi người là rất khác nhau và trời ẩm làm tăng cảm giác lạnh, nhưng nhiệt độ thực sự đã tăng: Nhiệt độ thực đo sáng nay, 25/1, ở trạm Hà Đông (Hà Nội) đã gần 14oC, là mức rét đậm chứ không còn là rét hại nữa.

Vì trời còn nhiều mây nên nhiệt độ buổi chiều phụ thuộc vào việc mây có giảm và nắng có le lói không, nhưng nhìn chung nhiệt độ cảm nhận lên mức 20 - 21oC, là mức lạnh chứ không phải rét nữa.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 25/1. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Thật trùng hợp, hôm nay cũng là ngày cuối cùng trong "chuỗi 18 ngày rét nhất mùa Đông", theo một bài hát cổ của Trung Quốc về cách tính lịch và mức độ rét.

Theo bài hát cổ đó thì mùa Đông được chia thành 9 chuỗi 9 ngày (tổng cộng 81 ngày), tính từ ngày bắt đầu tiết Đông Chí, mà trong mùa Đông này là ngày 21/12/2025. Và rét nhất là chuỗi 9 ngày thứ ba và thứ tư, trong năm nay là từ 8/1 đến 25/1.

Vậy nếu theo bài hát đó thì những ngày rét nhất mùa Đông đã hết, sau đây sẽ đỡ rét.

Theo dự báo thực tế thì đúng là trong thời gian tới, hoặc ít nhất là từ giờ đến khi bắt đầu tiết Lập Xuân (4/2), miền Bắc sẽ không có đợt rét nào mạnh như vừa rồi nữa, ở Hà Nội cũng sẽ không có ngày nào nhiệt độ xuống mức rét hại (dưới 13oC) nữa.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 26/1: Nhiệt độ tăng rõ rệt, có thể nồm, nhất là sáng và tối. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Còn việc không khí lạnh về thì tất nhiên vẫn còn vì đây vẫn đang là mùa Đông, mà đợt gần nhất có thể vào ngày 31/1 - 1/2. Tuy nhiên, theo các mô hình hiện tại thì đợt không khí lạnh cuối tháng 1, đầu tháng 2 đó không mạnh bằng đợt vừa rồi và nhiệt độ Hà Nội có thể chỉ ở mức rét đến xấp xỉ rét đậm (15oC), cũng không rét kéo dài.