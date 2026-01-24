Giải mã bí ẩn tuổi thơ: Phần màu xanh của cục gôm có tẩy được mực bút bi không?

Những ngày gần đây, chủ đề "phần màu xanh của cục tẩy" bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi trên Threads. Một bài đăng của cư dân mạng đã thu hút tương tác khủng, cũng như những bình luận quyết đi tìm sự thật về bí ẩn tuổi thơ này.

Bài viết về phần màu xanh của cục tẩy gây chú ý trên Threads.

Trong bài đăng gây xôn xao, phần màu xanh của cục tẩy được nhắc đến có công dụng xoá sạch vết mực bút bi, trong khi phần màu hồng (hoặc cam) chỉ dành cho bút chì. Đây có thể được xem là một trong những "truyền thuyết đô thị" kinh điển thời đi học, được học sinh lan truyền cho nhau nhưng không phải ai cũng biết rõ sự thật. Không ít người chia sẻ dưới phần bình luận rằng đã thử nghiệm nhưng thay vì tẩy sạch vết mực như lời đồn, giấy tập lại trở nên nhàu nát hoặc rách toạc.

Vậy sự thật là gì? Phần màu xanh của cục tẩy có thật sự tẩy được mực bút bi hay chỉ là lời đồn trong môi trường học đường?

Cư dân mạng hoang mang với phần màu xanh của cục tẩy.

Thực tế, sự thật về phần màu xanh đã được làm rõ từ lâu. So với phần tẩy bút chì, phần màu xanh thường cứng hơn, có bề mặt hơi nhám, sần sùi và không được thiết kế để tẩy mực bút bi hay bút mực. Mặt khác, nó được dùng để tẩy vết bút chì trên bề mặt giấy dày, nhám hoặc giấy mỹ thuật, giấy hội hoạ. Loại giấy này thường có độ thô ráp cao, khiến phần tẩy mềm nhanh mòn hoặc không hiệu quả. Phần xanh cứng hơn, thường chứa thành phần như đá bọt hoặc vật liệu mài mòn nhẹ, giúp loại bỏ sạch sẽ vết chì đậm trên giấy vẽ chuyên dụng, thậm chí giấy carton hoặc một số bề mặt cứng khác.

Ngược lại, phần màu hồng của tẩy mềm mại hơn, phù hợp cho giấy thông thường như giấy tập, sách nhưng vẫn cần lực tẩy nhẹ nhàng để tránh làm rách hoặc để lại dấu vết.

Hai màu tẩy đều dùng cho bút chì, nhưng trên các loại giấy khác nhau.

Dù vậy, "truyền thuyết" về khả năng tẩy mực của phần xanh vẫn dai dẳng qua nhiều thế hệ, song vô hình trung tạo nên một ký ức đẹp đẽ, dễ thương cho quãng thời gian học sinh, giống như một bí ẩn không lời giải (hoặc có nhưng... quá lười để tìm hiểu) để những "cựu học sinh" có cái để nhớ về.