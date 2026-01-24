Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Giải mã bí ẩn tuổi thơ: Phần màu xanh của cục gôm có tẩy được mực bút bi không?

Dương Kiều

HHTO - Chủ đề bàn tán xoay quanh phần màu xanh của cục gôm/ tẩy trở nên rầm rộ trên mạng xã hội Threads thời gian gần đây.

Những ngày gần đây, chủ đề "phần màu xanh của cục tẩy" bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi trên Threads. Một bài đăng của cư dân mạng đã thu hút tương tác khủng, cũng như những bình luận quyết đi tìm sự thật về bí ẩn tuổi thơ này.

img-4130.jpg
Bài viết về phần màu xanh của cục tẩy gây chú ý trên Threads.

Trong bài đăng gây xôn xao, phần màu xanh của cục tẩy được nhắc đến có công dụng xoá sạch vết mực bút bi, trong khi phần màu hồng (hoặc cam) chỉ dành cho bút chì. Đây có thể được xem là một trong những "truyền thuyết đô thị" kinh điển thời đi học, được học sinh lan truyền cho nhau nhưng không phải ai cũng biết rõ sự thật. Không ít người chia sẻ dưới phần bình luận rằng đã thử nghiệm nhưng thay vì tẩy sạch vết mực như lời đồn, giấy tập lại trở nên nhàu nát hoặc rách toạc.

Vậy sự thật là gì? Phần màu xanh của cục tẩy có thật sự tẩy được mực bút bi hay chỉ là lời đồn trong môi trường học đường?

img-4131.jpg
img-4132.jpg
Cư dân mạng hoang mang với phần màu xanh của cục tẩy.

Thực tế, sự thật về phần màu xanh đã được làm rõ từ lâu. So với phần tẩy bút chì, phần màu xanh thường cứng hơn, có bề mặt hơi nhám, sần sùi và không được thiết kế để tẩy mực bút bi hay bút mực. Mặt khác, nó được dùng để tẩy vết bút chì trên bề mặt giấy dày, nhám hoặc giấy mỹ thuật, giấy hội hoạ. Loại giấy này thường có độ thô ráp cao, khiến phần tẩy mềm nhanh mòn hoặc không hiệu quả. Phần xanh cứng hơn, thường chứa thành phần như đá bọt hoặc vật liệu mài mòn nhẹ, giúp loại bỏ sạch sẽ vết chì đậm trên giấy vẽ chuyên dụng, thậm chí giấy carton hoặc một số bề mặt cứng khác.

Ngược lại, phần màu hồng của tẩy mềm mại hơn, phù hợp cho giấy thông thường như giấy tập, sách nhưng vẫn cần lực tẩy nhẹ nhàng để tránh làm rách hoặc để lại dấu vết.

img-4134.jpg
Hai màu tẩy đều dùng cho bút chì, nhưng trên các loại giấy khác nhau.

Dù vậy, "truyền thuyết" về khả năng tẩy mực của phần xanh vẫn dai dẳng qua nhiều thế hệ, song vô hình trung tạo nên một ký ức đẹp đẽ, dễ thương cho quãng thời gian học sinh, giống như một bí ẩn không lời giải (hoặc có nhưng... quá lười để tìm hiểu) để những "cựu học sinh" có cái để nhớ về.

608776218-1394527912407059-2616937267839394167-n.jpg
Dương Kiều
#cục tẩy #cục gôm #phần màu xanh cục tẩy #Chia sẻ ký ức tuổi học trò #kỷ niệm đi học

Xem thêm

Cùng chuyên mục