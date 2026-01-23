Bao giờ không khí lạnh ở miền Bắc suy yếu, Hà Nội có nắng và nhiệt độ tăng?

HHTO - Ngày rét nhất ở Hà Nội trong đợt không khí lạnh này, và cũng là ngày rét nhất từ đầu mùa Đông này, đã qua. Như vậy tức là nhiệt độ ở Hà Nội sẽ tăng dần. Hôm nào Hà Nội sẽ có nắng trở lại?

Nhiệt độ thực đo ở Hà Nội vào sáng nay, 23/1, còn thấp hơn cùng thời điểm hôm qua: Lúc 6h sáng nay là 10,3oC, còn hôm qua là 10,9oC.

Nhưng thời điểm có mức nhiệt độ thấp nhất trong một đợt lạnh không nhất thiết rơi vào ngày rét nhất. Bởi vì hôm qua Hà Nội rét hại, nhiệt độ trung bình ngày dưới 13oC; còn hôm nay dù nhiệt độ sáng sớm thấp hơn một chút nhưng trong ngày lại tăng, đến chiều nhiệt độ cảm nhận có thể đạt 14 - 15oC, vẫn rất rét nhưng là mức rét đậm chứ không phải rét hại nữa.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 23/1. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Dự báo từ chiều đến tối 24/1 hoặc sáng 25/1, không khí lạnh ở miền Bắc bắt đầu suy yếu. Do đó, ngày mai nhiệt độ ở Hà Nội tăng tiếp 1 - 2oC nữa so với hôm nay.

Và đến 25/1 thì ban ngày ở Hà Nội sẽ hết rét (nhiệt độ vượt 20oC) dù buổi sáng tất nhiên nhiệt độ vẫn hơi thấp: 16 - 17oC.

Ngoài ra, bầu trời Hà Nội cũng có xu hướng sáng dần, tức là giảm mây. Chiều nay, trời sáng hơn cùng thời điểm hôm qua, thậm chí có thể le lói nắng. Trong vài ngày tới cũng vậy, lúc nhiều mây, lúc hửng nắng, nhưng nếu có nắng cũng chỉ nhẹ và ít, không rực rỡ và khô hanh như đợt rét trước nữa.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 25/1 (Chủ Nhật tới): Trời ấm lên rõ rệt. Ảnh: Ventusky, GFS.

Tóm lại, ngày rét nhất ở Hà Nội trong đợt không khí lạnh này - và từ đầu mùa Đông này - đã qua rồi. Ở Hà Nội có thể cũng chỉ rét rõ rệt hôm nay và ngày mai nữa thôi. Người dân nên mặc ấm, che mũi miệng khi ra ngoài trong thời tiết này, ngoài ra nếu cần phơi đồ thì cũng nên tranh thủ vì từ ngày 25/1, khi trời ấm lên thì dự báo cũng sẽ ẩm hơn.