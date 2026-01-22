Cầu thủ nào của U23 Nhật Bản có thể khiến Li Hao lần đầu vào lưới nhặt bóng?

HHTO - Thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc đang có giải đấu khó tin với số lần cản phá thành công cao nhất. Nhưng ở trận Chung kết U23 châu Á 2026, đối phương lại là đội đang có hàng công tốt nhất, ghi nhiều bàn nhất giải. Vậy cầu thủ nào của U23 Nhật Bản có thể là người đầu tiên vượt qua hàng thủ của U23 Trung Quốc?

Trước trận Chung kết U23 châu Á 2026, rất nhiều khán giả có cùng một câu hỏi: Liệu hàng công của U23 Nhật Bản có thể đưa bóng vào lưới của U23 Trung Quốc không?

Câu hỏi cụ thể này được đặt ra là hoàn toàn có lý, khi mà từ đầu giải, thủ môn Li Hao đang là cầu thủ nổi bật nhất của U23 Trung Quốc. Theo Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), sau 5 trận, Li Hao đã có 28 lần cứu thua và chưa để lọt lưới bàn nào. Đây là thành tích hiếm thấy ở một giải đấu trẻ, nhất là khi U23 Trung Quốc đã gặp những đối thủ có khả năng dứt điểm tốt, như U23 Uzbekistan.

Li Hao đang là người hùng của U23 Trung Quốc. Ảnh: CGTN.

Còn U23 Nhật Bản từ đầu giải đã được coi là ứng viên vô địch và họ đang thể hiện đúng như vậy: Họ là đội ghi nhiều bàn nhất giải, tính đến thời điểm này, với tổng cộng 12 bàn. Thậm chí, U23 Nhật Bản có hẳn 2 cầu thủ đều đã ghi được 3 bàn là Ryunosuke Sato và Shusuke Furuya, cho thấy họ không phụ thuộc vào một "mũi nhọn" đơn lẻ nào cả.

Và trong trận Chung kết sắp tới, cả Sato lẫn Furuya đều đứng trước cơ hội giành danh hiệu Vua phá lưới, nên trận đấu càng có ý nghĩa với họ. Đây hẳn cũng là 2 cầu thủ có thể khiến Li Hao phải "dè chừng".

U23 Nhật Bản đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC.

Có thể nói, trận đấu U23 Nhật Bản - U23 Trung Quốc mang tính biểu tượng rõ rệt ở giải lần này: Một bên là hàng phòng ngự và thủ môn chưa từng để lọt lưới, bên kia là hàng công trận nào cũng ghi bàn. Li Hao của U23 Trung Quốc đang có cơ hội đạt thành tích cản phá tuyệt đối, còn Sato và Furuya của U23 Nhật Bản đang có cơ hội đạt thành tích ghi nhiều bàn nhất giải. Đây thực sự là một trận đấu rất đáng xem.

Trận Chung kết giữa U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22h ngày 24/1.