Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Hiểu Minh đăng tâm thư sau chấn thương: Rơi nước mắt không phải vì đau mà vì tiếc nuối

LINH LÊ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau chấn thương gặp phải trong trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á 2026, trung vệ Hiểu Minh đã có bức tâm thư đầy xúc động gửi tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Những chia sẻ của cầu thủ sinh năm 2004 nhanh chóng nhận được sự quan tâm và đồng cảm lớn từ các đồng đội cũng như người hâm mộ.

Trong trận bán kết diễn ra tối 20/1, U23 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với U23 Trung Quốc với quyết tâm cao. Tuy nhiên, Hiểu Minh không may dính chấn thương và buộc phải rời sân sớm từ phút thứ 30 của trận đấu, để lại khoảng trống lớn nơi hàng phòng ngự. Hình ảnh trung vệ trẻ bật khóc khi được đưa ra khỏi sân đã khiến nhiều cổ động viên không khỏi xót xa. Chung cuộc, U23 Việt Nam để thua 0-3 trước U23 Trung Quốc và lỡ hẹn với trận chung kết.

619298297-26534284626161572-4393508460195883375-n.jpg
Trung vệ Hiểu Minh dính chấn thương trong trận bán kết U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc.

Chia sẻ trong tâm thư sau trận đấu, Hiểu Minh cho biết những giọt nước mắt rơi không xuất phát từ nỗi đau thể xác, mà bởi sự day dứt và tiếc nuối khi không thể tiếp tục thi đấu, không thể chiến đấu đến những giây phút cuối cùng và cống hiến trọn vẹn cho màu cờ sắc áo. Trung vệ này khẳng định khoác lên mình màu áo đội tuyển luôn là niềm tự hào lớn lao và việc phải rời sân trong hoàn cảnh ấy là điều khiến anh đau lòng nhất.

618836597-2315944335556737-4538144829645325728-n.jpg
Trung vệ mang áo số 4 của U23 Việt Nam. (Ảnh: FBNV)

Nói về kết quả trận đấu, Hiểu Minh thừa nhận đây là điều không cầu thủ nào trong đội mong muốn. Anh cho biết toàn đội đã bước vào trận đấu với tất cả quyết tâm, niềm tin và khát khao chiến thắng, song bóng đá luôn tồn tại những khoảnh khắc nghiệt ngã. Qua bức tâm thư, cầu thủ thuộc biên chế CLB PVF-CAND mong người hâm mộ có thể bao dung, thấu hiểu và tiếp tục dành những lời động viên để U23 Việt Nam có thêm sức mạnh tinh thần, sớm đứng dậy sau thất bại.

615999093-2315940355557135-5820859845195467997-n.jpg

Bên cạnh đó, Hiểu Minh cũng gửi lời cảm ơn tới ông bà, bố mẹ, gia đình, bạn bè và những người luôn âm thầm ở phía sau, tiếp thêm động lực cho anh trong suốt hành trình theo đuổi đam mê sân cỏ. Đặc biệt, sự quan tâm, hỏi thăm và động viên từ người hâm mộ trong những ngày khó khăn được anh xem là nguồn động lực rất lớn để bản thân vững vàng hơn.

anh-man-hinh-2026-01-21-luc-162800.png
Nội dung bức tâm thư của Hiểu Minh được đăng tải trên trang cá nhân.

Theo chia sẻ, trong vài ngày tới, Hiểu Minh sẽ trở về Việt Nam để tiến hành phẫu thuật. Trung vệ sinh năm 2004 khẳng định sẽ nỗ lực hết mình trong quá trình hồi phục, tập luyện với ý chí và quyết tâm cao nhất, hướng tới ngày trở lại sân cỏ mạnh mẽ hơn, tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam và đáp lại niềm tin mà người hâm mộ đã gửi gắm.

coverfb-9866.jpg
LINH LÊ
#Hiểu Minh #U23 Việt Nam #chấn thương #bóng đá Việt Nam #bán kết U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #U23 châu Á #tâm thư

Xem thêm

Cùng chuyên mục