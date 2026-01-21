Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Mới nhất về chấn thương của Hiểu Minh: Đứt dây chằng chéo, phải nghỉ thi đấu bao lâu?

LINH LÊ
HHTO - Chấn thương nặng của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đã trở thành cú sốc lớn với U23 Việt Nam ở trận bán kết U23 châu Á 2026 gặp U23 Trung Quốc tối 20/1.

Cụ thể, vào phút thứ 30 trong trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Trung Quốc tại bán kết VCK U23 châu Á 2026, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh dính chấn thương nặng sau nỗ lực ngăn cản Xiang Yuwang. Sau đó, cầu thủ 21 tuổi nằm sân với khuôn mặt đau đớn. Các bác sĩ lập tức vào sân và đưa anh rời sân trên cáng. Hiểu Minh đã được đưa thẳng tới bệnh viện để kiểm tra chuyên sâu.

1768964818163-minh1-lujgjpeg.jpg
Hiểu Minh là trụ cột rất quan trọng trong hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam. Ảnh: Target Man

Mới đây, đội ngũ y tế xác nhận Nguyễn Hiểu Minh đã bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối (ACL). ACL luôn là cơn ác mộng với mọi cầu thủ, chấn thương này thường khiến họ phải nghỉ thi đấu 6-9 tháng và thật không may khi nó lại xảy ra với Nguyễn Hiểu Minh.

619298297-26534284626161572-4393508460195883375-n.jpg
Hiểu Minh đau đớn nằm trên sân. (Ảnh: Tuan Huu Pham)

Điều này đồng nghĩa trung vệ sinh năm trẻ này không chỉ lỡ hẹn với giai đoạn cuối của U23 châu Á 2026 mà còn đứng trước nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn ở mùa giải trong nước, đặc biệt là V-League 2025/2026 sẽ quay trở lại từ đầu tháng 2 tới đây, thậm chí ảnh hưởng tới kế hoạch lên tuyển trong năm 2026.

Chấn thương của Hiểu Minh không chỉ là nỗi buồn cá nhân mà còn để lại nhiều tiếc nuối cho U23 Việt Nam, nhất là khi đội bóng còn một trận đấu tranh hạng Ba gặp U23 Hàn Quốc tại giải đấu này. Ngay sau trận đấu, nhiều đồng đội và người hâm mộ đã gửi lời động viên, mong anh sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

coverfb-9866.jpg
LINH LÊ
