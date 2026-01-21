Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Lời "tiên tri" gặp U23 Hàn Quốc của HLV Kim Sang-sik: Trúng tủ nhưng lệch ngăn

Linh Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trước khi vòng bán kết U23 châu Á 2026 diễn ra, HLV Kim Sang-sik từng chia sẻ mong muốn U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc để vào chung kết và đối đầu U23 Hàn Quốc - đội bóng quê hương của ông trong trận đấu cuối cùng của giải. Thế nhưng mọi thứ diễn ra không như mong đợi.

Thực tế, kịch bản ấy đã không diễn ra trọn vẹn như kỳ vọng. U23 Việt Nam dừng bước ở bán kết sau thất bại trước U23 Trung Quốc, trong khi U23 Hàn Quốc cũng không thể giành vé vào chung kết vì không vượt qua được đối thủ là U23 Nhật Bản. Tuy nhiên, điều đáng nói là “lời tiên tri” của HLV Kim Sang-sik vẫn… đúng một nửa.

Bởi lẽ, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc vẫn chạm trán nhau tại giải đấu này, nhưng không phải ở trận chung kết như mong muốn ban đầu, mà là cuộc đối đầu ở trận tranh hạng Ba. Một sự trùng hợp thú vị, khiến nhiều người hâm mộ ví von phát biểu của HLV Kim là “trúng tủ nhưng lệch ngăn”.

group-stage-grp-a-vietnam-apgs-6192-2519-1768806621jpg.jpg
HLV Kim Sang-sik tham dự họp báo tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 ở Arab Saudi. (Ảnh: AFC)

Việc hai đội cùng góp mặt ở trận tranh hạng Ba phản ánh đúng vị thế và thực lực của cả U23 Việt Nam lẫn U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2026. Dù không thể đi đến trận đấu cuối cùng, cả hai vẫn nằm trong tốp 4 những đội mạnh nhất giải và còn nguyên động lực để khép lại hành trình bằng một kết quả tích cực.

Với U23 Việt Nam, trận tranh hạng Ba không chỉ mang ý nghĩa danh dự, mà còn là cơ hội để các cầu thủ trẻ khẳng định bản lĩnh sau cú ngã ở bán kết. Trong khi đó, với cá nhân HLV Kim Sang-sik, cuộc đối đầu với U23 Hàn Quốc - dù ở kịch bản không như mong đợi nhưng vẫn mang nhiều cảm xúc đặc biệt.

Từ một phát biểu mang tính kỳ vọng trước giải, đến thực tế “đúng mà chưa trọn”, câu chuyện về lời “tiên tri” của HLV Kim Sang-sik càng khiến cuộc chạm trán giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba trở nên đáng chú ý hơn, như một cái kết mang màu sắc định mệnh cho hành trình của hai đội tại U23 châu Á 2026.

Phát biểu tại buổi họp báo sau trận bán kết VCK U23 châu Á 2026, HLV trưởng Kim Sang Sik bày tỏ sự tiếc nuối khi U23 Việt Nam không thể giành quyền vào chung kết, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và khẳng định toàn đội sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho trận tranh hạng Ba gặp U23 Hàn Quốc.

616993631-1216411287359449-4881856464000823204-n.jpg
HLV Kim Sang-sik. (Ảnh: VFF)

Nhà cầm quân người Hàn Quốc mở đầu bằng lời cảm ơn và chia sẻ đầy cảm xúc: “Trước hết, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới người hâm mộ Việt Nam, cả những người có mặt trên sân và những người theo dõi qua truyền hình, vì chúng tôi đã không thể giành chiến thắng. Tôi cũng muốn cảm ơn các cầu thủ, họ đã chiến đấu đến những phút cuối cùng, ngay cả khi phải thi đấu thiếu người nhưng vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Hành trình của chúng tôi tại giải đấu này chưa kết thúc, và toàn đội sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc”.

Theo lịch thi đấu do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố, trận tranh hạng Ba giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào 22h00 ngày 23/1/2026 (giờ Việt Nam), tương đương 18h00 giờ địa phương, trên sân King Abdullah Sports City Hall (Jeddah, Ả Rập Xê Út).

coverfb-9866.jpg
Linh Lê
#U23 Việt Nam #U23 Hàn Quốc #HLV Kim Sang-sik #bóng đá châu Á #chung kết U23 châu Á #bóng đá Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục