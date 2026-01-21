Lời "tiên tri" gặp U23 Hàn Quốc của HLV Kim Sang-sik: Trúng tủ nhưng lệch ngăn

HHTO - Trước khi vòng bán kết U23 châu Á 2026 diễn ra, HLV Kim Sang-sik từng chia sẻ mong muốn U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc để vào chung kết và đối đầu U23 Hàn Quốc - đội bóng quê hương của ông trong trận đấu cuối cùng của giải. Thế nhưng mọi thứ diễn ra không như mong đợi.

Thực tế, kịch bản ấy đã không diễn ra trọn vẹn như kỳ vọng. U23 Việt Nam dừng bước ở bán kết sau thất bại trước U23 Trung Quốc, trong khi U23 Hàn Quốc cũng không thể giành vé vào chung kết vì không vượt qua được đối thủ là U23 Nhật Bản. Tuy nhiên, điều đáng nói là “lời tiên tri” của HLV Kim Sang-sik vẫn… đúng một nửa.

Bởi lẽ, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc vẫn chạm trán nhau tại giải đấu này, nhưng không phải ở trận chung kết như mong muốn ban đầu, mà là cuộc đối đầu ở trận tranh hạng Ba. Một sự trùng hợp thú vị, khiến nhiều người hâm mộ ví von phát biểu của HLV Kim là “trúng tủ nhưng lệch ngăn”.

HLV Kim Sang-sik tham dự họp báo tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 ở Arab Saudi. (Ảnh: AFC)

Việc hai đội cùng góp mặt ở trận tranh hạng Ba phản ánh đúng vị thế và thực lực của cả U23 Việt Nam lẫn U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2026. Dù không thể đi đến trận đấu cuối cùng, cả hai vẫn nằm trong tốp 4 những đội mạnh nhất giải và còn nguyên động lực để khép lại hành trình bằng một kết quả tích cực.

Với U23 Việt Nam, trận tranh hạng Ba không chỉ mang ý nghĩa danh dự, mà còn là cơ hội để các cầu thủ trẻ khẳng định bản lĩnh sau cú ngã ở bán kết. Trong khi đó, với cá nhân HLV Kim Sang-sik, cuộc đối đầu với U23 Hàn Quốc - dù ở kịch bản không như mong đợi nhưng vẫn mang nhiều cảm xúc đặc biệt.

Từ một phát biểu mang tính kỳ vọng trước giải, đến thực tế “đúng mà chưa trọn”, câu chuyện về lời “tiên tri” của HLV Kim Sang-sik càng khiến cuộc chạm trán giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba trở nên đáng chú ý hơn, như một cái kết mang màu sắc định mệnh cho hành trình của hai đội tại U23 châu Á 2026.

Phát biểu tại buổi họp báo sau trận bán kết VCK U23 châu Á 2026, HLV trưởng Kim Sang Sik bày tỏ sự tiếc nuối khi U23 Việt Nam không thể giành quyền vào chung kết, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và khẳng định toàn đội sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho trận tranh hạng Ba gặp U23 Hàn Quốc.

HLV Kim Sang-sik. (Ảnh: VFF)

Nhà cầm quân người Hàn Quốc mở đầu bằng lời cảm ơn và chia sẻ đầy cảm xúc: “Trước hết, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới người hâm mộ Việt Nam, cả những người có mặt trên sân và những người theo dõi qua truyền hình, vì chúng tôi đã không thể giành chiến thắng. Tôi cũng muốn cảm ơn các cầu thủ, họ đã chiến đấu đến những phút cuối cùng, ngay cả khi phải thi đấu thiếu người nhưng vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Hành trình của chúng tôi tại giải đấu này chưa kết thúc, và toàn đội sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc”.